Vrouw uit Bonaire vervalst PCR-testuitslag om Curaçao binnen te komen

Willemstad – Een vrouw die op Bonaire positief testte op Corona is met valse testpapieren Curaçao binnengekomen. Bekenden van de vrouw zagen haar lopen en sloegen alarm.

Gezondheidsautoriteiten kwamen meteen in actie en hebben de vrouw in isolatie geplaatst. Ook de politie is langs geweest. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het opzettelijk in gevaar brengen van anderen.

Zodra ze uit isolatie komt, wordt ze aangehouden.