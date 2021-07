RIVM: stijging Corona op Bonaire

Op Bonaire stijgt het aantal corona-infecties. Afgelopen week kregen 108 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag, een verdubbeling ten opzichte van een week eerder toen dat cijfer op 56 per 100.000 stond. Dat meldt het RIVM op basis van haar weekcijfers.

Het percentage positief geteste mensen was afgelopen week elf procent. Bonaire signaleert een toename in

het aantal importgevallen uit Nederland. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe clusters gemeld, waaronder

op scholen en op de werkvloer.

De alfavariant was tot voor kort dominant op het eiland, 100 procent in week 26. Uit lokale kiemsurveillance, gebaseerd op PCR-technologie, is de deltavariant nu gedetecteerd op het eiland. 88,2 procent uit 17 testen in week 28.