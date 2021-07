Politie Bonaire heeft handen vol aan diefstal en inbraken

KRALENDIJK – De politie op Bonaire heeft afgelopen week meerdere meldingen binnengekregen van diefstal en inbraken. Alle zaken zijn in onderzoek.

In de nachtelijke uren van woensdag 14 juli is er ingebroken in een woning aan de Kaya Finlandia. Onbekenden hebben de achterdeur geforceerd om zo toegang tot het huis te krijgen. Er is onder andere een laptop van het merk Apple weggenomen.

Aanhouding voor diefstal bij duikplaats

Op donderdag 15 juli werd een 16-jarige jongeman met initialen J.K.R.H. aangehouden wegens diefstal bij een duiklocatie aan de Kaya Catalina Diaz Leonora. De verdachte had iets daarvoor een zwarte iPhone SE meegenomen van de duiklocatie.

Op donderdag 15 juli werd aangifte gedaan van diefstal van een rode scooter van het merk Yamaha met kenteken MF-70. De scooter stond op slot, geparkeerd voor een appartementencomplex aan de Kaya Dialma. Tussen woensdag 14 juli omstreeks 23.00 uur en donderdag 15 juli, omstreeks 10.00 uur hebben onbekenden de scooter meegenomen.

Diefstal in bedrijf

in de ochtenduren van donderdag 15 juli werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een bedrijf aan de Hanchi Amboina. Onbekenden hebben tussen woensdag 14 juli en donderdag 15 juli onder andere 12 ademautomaten, 1 duikhorloge van het merk Aqualon, een aantal nep duikhorloges, 2 TUSA duikbrillen en enkele computers meegenomen.

Op vrijdag 16 juli werd aangifte gedaan van diefstal van een waterpomp vanaf een knoek in de omgeving van Subi Blanku. Op dezelfde dag werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristenaccommodatie aan de E.E.G Bulevar. Onbekenden hebben onder andere een mobiele telefoon en een schoudertas met als inhoud onder andere enkele bankpasjes.

Politie vraagt uw medewerking, heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.