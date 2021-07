Sporttoernooi voor naschoolse opvang

KRALENDIJK – Verspringen, ballengooien, 60 en 80 meter sprint en een iets langere afstand van 400 meter. Dit heeft allemaal plaatsgevonden tijdens een door Indebon georganiseerd toernooi. Kinderen van de naschoolse opvang van acht scholen hebben aan het toernooi meegedaan.

De organisaties voor naschoolse opvang die deelgenomen hebben zijn Noah, Bright Future, San Bernardo, Play Learn and Grow Togetter, Universo verdeeld over Rayo di Solo en Strea Briante en ten slotte Kolegio Kristu Bon Wardador. Het toernooi was onderverdeeld in twee categorieën: categorie A van 7 tot 9 jaar en categorie B van 10 tot 12 jaar.

Indebon bedankt alle kinderen en sportleiders die deelgenomen hebben en zegt dat het een succesvol toernooi was. Binnenkort zullen de organisaties voor naschoolse opvang het eindresultaat van de wedstrijden ontvangen en de winnende naschoolse opvang krijgt haar prijs uitgereikt.