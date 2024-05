Nieuws van Bonaire Brand op vuilnisbelt Bonaire laait weer op: Meer evacuees, overheid onzichtbaar Hans Hofstra 12-05-2024 - 4 minuten leestijd

De brand grijpt op zondag weer om zich heen

KRALENDIJK – Het vuur op de vuilnisbelt even buiten Kralendijk is in de loop van zondag opnieuw opgelaaid. Het heeft er voor gezorgd dat er nog meer evacuees bij zijn gekomen. Tot zondagavond zijn Selibon en Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) maar met mondjesmaat naar buiten gekomen met erg summier nieuws. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en dan met name waarnemend gezaghebber Nolly Oleana hebben helemaal nog niet van zich laten horen; tot verbazing van veel inwoners en vooral direct getroffenen.

In de loop van zondag bleek al dat het vuur weer opnieuw aan het oplaaien was. Een grote vuurzee was zichtbaar. De beelden zijn vergelijkbaar met de beelden die ook op vrijdag werden gedeeld. Het zorgde ervoor dat meerdere bewoners hun huizen ook op zondag moesten verlaten. Op zaterdag ging het nog over minimaal 50 evacuees. Op zondag zijn er vele bijgekomen. Zelfs zoveel, dat het Buddy Dive resort waar de meeste evacuees werden ondergebracht, inmiddels vol is. Bewoners worden naar andere locaties gebracht. Op dit moment is nog onbekend hoeveel mensen hun huis hebben verlaten.

Weinig actie, geen informatie

Volgens Selibon zouden er op zondag voorbereidingen getroffen worden om het vuur af te dekken. Over hoe dit gedaan zou worden, werden geen mededelingen gedaan. ,,Wij hebben niet kunnen vaststellen dat dit ook inderdaad is gebeurd”, aldus een bezorgde bewoner die op zondagavond naar Buddy Dive was gekomen om daar met andere getroffenen te praten over de situatie. ,,Sterker nog. We hebben van geen enkele instantie iets gehoord. We voelen ons aan ons lot overgelaten”.

Op zondagavond slaat de brand om zich heen.

Buurtbewoners boos

,,Gisteravond hebben wij in onze auto moeten slapen. En zo te zien zullen we dit zondagavond weer moeten doen. De situatie die wij vanavond hebben gezien op de vuilnisbelt, is vergelijkbaar met die van vrijdag. Selibon praat niet met ons. Maar dat doet geen enkele instantie hier. Toevallig hebben we een buurt Whatsappgroep. Hier delen we met elkaar informatie die we kunnen krijgen. Wij krijgen het gevoel dat Selibon op dit moment nog meer gedeeltes van de vuilnisbelt in brand steekt. Waarom? Omdat zij naar mijn idee ruimte op de vuilnisbelt moeten maken”, zegt één van de boze bewoners.

Op zaterdag sprak Bonaire.nu met meerdere bewoners in de wijk Bario Washikemba. Het bleek dat veel volwassen, maar ook kinderen te maken kregen met ademhalingsproblemen. Ook buurtbewoner Farid Ayubi laat weten te kampen met gezondheidsproblemen: ,,Hiervoor heb ik zelfs bloedonderzoek laten doen in het verleden. Op dit moment kamp ik met hartproblemen. Ik ben van mening dat dit komt door de grote hoeveelheden rook die ik hier aan het inademen ben”.

Ook voor de eigenaresse van Fatima Snack heeft de brand grote gevolgen. Zij leeft niet alleen in onzekerheid, maar is nu ook haar klandizie verloren: ,,Wat ik deze dagen heb gezien, heb ik nog nooit gezien. En ik woon hier al twintig jaar. Niemand wil bij mij nu wat eten of een drankje nuttigen. Ik ben al mijn klanten kwijt en heb dus geen bron van inkomsten meer”.

Instanties onbereikbaar

Het zijn een aantal van de vele schrijnende verhalen van bewoners die informatie aan het zoeken zijn. Officiële instanties lijken weekend te hebben gevierd en niet bereikbaar te zijn voor wat voor de bewoners ondertussen op een ramp begint te lijken. Het OLB en ook waarnemend gezaghebber Nolly Oleana hebben nog niet van zich laten horen. Daarnaast komt er vanuit Selibon vrijwel geen informatie naar buiten. Op het verzoek van Bonaire.nu om de woordvoerder of directeur van het bedrijf telefonisch te spreken om onder andere vragen van buurtbewoners te beantwoorden, werd niet beantwoord.

Zondagavond laat liet de woordvoerder van Selibon nog wel aan Bonaire.nu weten: ‘Er is geen ramp. Een gedeelte van hetzelfde gebied dat aan het verbranden is, stond al eerder in brand. Alles blijft hetzelfde. Het proces om morgen te beginnen met afdekken gaat normaal door. Dit is in overleg gedaan met de Directie Toezicht & Handhaving en de Brandweer gedaan’.

Hiermee zullen gedupeerde bewoners het voorlopig mee moeten doen.