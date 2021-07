Raymond Knops krijgt energie van Bonaire

Raymond Knops stond in de studio van NOS-TV de pers uitgebreid te woord, maar liet zich niet verleiden tot spannende uitspraken. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) krijgt energie van Bonaire. Dat zei de bewindsman gisteren tegen leden van de pers, aan het einde van een gezamenlijk persconferentie met gezaghebber Edison Rijna.

“Als ik zie hoe de mensen hier bezig zijn in allerlei organisaties, met hart voor het eiland, dan krijg ik daar gewoon energie van”, zei Knops. Knops werkte op het eiland een vol programma af. Aangezien hij de politieke kopstukken van het eiland recent nog in Den Haag had gesproken, besteedde Knops zijn tijd vooral aan het voeren van gesprekken met gewone mensen in diverse organisaties.

Zo ging hij in gesprek met studenten van Liseo Boneriano, die het komend jaar in Nederland gaan studeren. Van de studenten hoorde Knops dat die overgang niet altijd probleemloos verloopt.

Voorzichtig

Voor zijn doen kwam de staatssecretaris goed gemutst en bovendien nogal diplomatiek over. Hij liet zich, ook bij aanhoudende vragen van de pers, nauwelijks verleiden tot kritiek op het lokale bestuur. Zo gaf hij toe bij de mislukte rotonde op de Kaya Amsterdam te zijn gaan kijken en was hem -in algemene zin- de staat van de wegen op het eiland niet ontgaan. “Een hot item op het eiland”, zo gaf Knops toe. Op inhoudelijke vragen, onder meer naar aanleiding van een overzicht van de consumentenbond Unkobon waaruit blijkt dat het eiland hopeloos achterblijft met gepland en gebudgetteerd onderhoud, ging hij nauwelijks in. “Ik heb al eerder met de Unkobon gesproken”, zei Knops.

Wel herhaalde de staatssecretaris dat geld op dit moment niet het probleem is, dat werk aan de weg tegenhoudt. Ook zei de bewindsman dat hij, in gesprek met medewerkers van de Dienst Ruimte & Ontwikkeling de indruk kreeg dat men gemotiveerd was er het beste van te maken.

Apparaat

Knops gaf indirect wel aan dat er aan de organisatie van het Openbaar Lichaam nog wel wat schortte. “Er is nu pas weer een Eilandssecretaris. Dat is de hoogste baas van het ambtelijk apparaat. Als die er niet is, blijft er veel liggen”. De staatssecretaris had tijdens zijn bezoek dan ook een kennismakingsgesprek met de in maart aangestelde Wendy Pelk, in het bijzijn van gezaghebber Edison Rijna.

Afscheid

Knops wilde nog niet vooruitlopen op een mogelijk afscheid als staatssecretaris van BZK. “Dat hangt van de formatie af en wanneer die zal zijn afgerond weten we nog niet”, zei hij met een brede grijns. Toch benadrukte Knops dat het zeker niet de laatste keer zou zijn dat men hem op het eiland zou zien. “Eén ding weet ik zeker: dit was niet mijn laatste bezoek aan het eiland. Als ik niet als staatssecretaris terugkom, dan kom ik zeker privé terug”. Knops vierde met zijn familie al eerder vakantie op het eiland, iets wat hij indertijd een mooie ervaring noemde.

Ondanks de positieve insteek en energie van Knops, zijn Bonaire en zijn inwoners niet héél veel wijzer geworden na het bezoek of de persconferentie van Knops. Vragen over het wegherstel, het sociale minimum en andere uitdagingen bleven grotendeels onbesproken of werden in algemeenheden beantwoord. Wel gaf Knops aan dat zaken er kwamen door hard en consistent werken. “Zomaar zeggen dat dingen anders of beter moeten, is makkelijk. Maar de échte uitdaging is om er samen, met zijn allen, wat van te maken en te zorgen dat dingen beter worden”.