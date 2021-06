Auke op zondag: Belangstelling

‘Is het voor uw werk?”, vraagt de dame van de boekwinkel.

‘Nee,’ zeg ik, ‘al weet ik niet zo goed hoe ik het wel moet noemen.’

Ze geeft me de twee delen Antilliaans erfgoed.

‘Zullen we het dan belangstelling noemen?”, zegt ze glimlachend.

Als ik thuiskom, ligt er een pakje in de brievenbus.

Daar is het boek van Teresa E. Leslie – Eight years on Statia. Race, Coloniality and Development. Een boek waar ik nieuwsgierig naar ben.

Een half uurtje blader ik door de boeken. Lees her en der een stukje.

Als ik de mail open, krijg ik de link toegestuurd naar het NWO-rapport van Wiebe E. Bijker & Jorien Wuite, Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Wie zei dat er geen aandacht is voor Caribisch Nederland?

Nu de stad wakker wordt, is de gang naar het vertrouwde terras weer als vanouds.

Als we het afgelopen jaar binnen drie minuten doorgenomen hebben, vraagt Kees, de timmerman van verderop, of ik nog op het eiland ben geweest.

‘Nee’, zeg ik, ‘maar wie weet in het najaar.’

‘Ken je Willem? Die toen in dat huis naast jullie aan het klussen was?’

‘Die dat marmer liet vallen?’, zeg ik.

‘Die,’ lacht Kees, ‘ik kwam hem vorige week tegen. Zijn vrouw wil naar dat eiland. Ze vindt dat hij nu maar es moet stoppen met werken. Ze wil daar gaan wonen.’

‘Zijn ze er eerder geweest?’, vraag ik.

‘Nee, ze wilde naar Spanje. Maar toen hoorde ze dat een vroegere vriendin in Marbella is gaan wonen. Nu wil ze daar niet meer naartoe. De dames hebben ruzie gehad. Tien jaar geleden.’

‘Ja, dan blijft er niet veel over’, zeg ik.

Kees schudt zijn hoofd.

‘Willem had de smoor in. Hij wil helemaal nergens naartoe. Wil ook niet stoppen met werken. Al is ie 72.’

‘Ik zou er eerst maar es een paar weken gaan kijken’, zeg ik, behoudend als ik ben.

‘Zei ik ook. Maar zij heeft allemaal foto’s en filmpjes bekeken, vertelde Willem. Het lijkt haar prachtig. Ze zegt dat het een soort Spanje is. En iedereen spreekt Nederlands. En ze zegt dat er al veel pensionado’s wonen. Is dat zo?’

Ik knik.

‘Ja, er is veel belangstelling voor de eilanden’, zeg ik.

Gert Oostindie & Alex van Stipriaan. Antilliaans erfgoed. 1. Toen en nu. II. Nu en verder -Leiden University Press, 2021 Teresa E. Leslie – Eight years on Statia. Race, Coloniality and Development. Dutch Caribbean Research Platform (Boek.scout, 2021) Naar een duurzame versterking van het kennissysteem in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden Wiebe E. Bijker & Jorien Wuite (NWO – NWO-Programmacommissie Caribisch Onderzoek (PCCO) Den Haag, 2021

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 500 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.

Lees ook: