Melinda Hassel nieuwe Directeur Toerisme van Saba

The Bottom- Voormalig TCB-Marketing Manager, Melinda Hassell, wordt Saba’s nieuwe Director of Tourism, na de pensionering van de huidige Director of Tourism Glenn Holm in augustus dit jaar.

Voordat ze benoemd werd tot Director of Tourism, werkte Malinda als Marketing Manager bij Tourism Corporation Bonaire. Melinda heeft een uitgebreide achtergrond van meer dan 12 jaar in marketing in de toeristenindustrie.

“Het is een eer om te worden benoemd tot Director of Tourism voor Saba. Met mijn kennis en expertise kijk ik ernaar uit om bij te dragen aan het succes van Saba’s duurzame toeristische ontwikkeling tijdens een post-covid economisch en industrieel herstel door het ontwikkelen en bereiken van de doelen en toekomstige actieplannen die nodig zijn samen met de belanghebbenden, industriële partners en de Saba-regering,” aldus Hassell.

In combinatie met haar geëvolueerde professionele carrière spreekt Malinda vier verschillende talen, waaronder Engels, Nederlands, Spaans en Papiamento, en heeft ze een diploma in Tourism Marketing en Consultancy behaald aan de Breda University of Applied Sciences in Nederland. Ze is buitengewoon gepassioneerd door reizen, buitenactiviteiten, de natuur en gebruikt haar vrije tijd graag om deel te nemen aan dienstverlenende projecten die de gemeenschap versterken.

Lees ook: