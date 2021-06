Voetbalclub ATC in Tera Corá ook kunstgrasveld

Kralendijk – Voetbalclub Atletico Tera Cora (ATC) heeft een kunstgrasveld in gebruik genomen. Het veld betekent een enorme vooruitgang voor de club die jaren op een stoffig terrein heeft getraind en waar jongeren in alle leeftijden dagelijks voetballen. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de opknapbeurt voor haar rekening genomen.

“Dit is het eerste veld en er volgen meer,” zei gedeputeerde Kroon tijdens de bijeenkomst op het terrein van ATC. “ Het idee is om deze Koninklijke sport vorm te geven in meer wijken.” Zo gaf Kroon de voetbalfederatie van Bonaire (FFB) moed om door te gaan met hun plannen. De voorzitter van FFB zei ook dat dit een historisch moment is voor Bonaire. Dat het veld is verbouwd, is onderdeel van een uitgebreider plan van FFB waar al heel lang aan wordt gewerkt.

Aanwezig bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de Nederlandse voetbalbond KNVB. Onder hen voormalig voetbalinternational Aron Winter. Hij is nu één van de ambassadeurs die een speciale cursus komt geven aan voetbaltrainers op Bonaire. De door FFB en KNVB georganiseerde cursussen vinden komende weken plaats.

Lees ook: