Eerste hulp bij verdwaalde flamingo’s op Bonaire

Flamingo kuiken in de Bonaire Wild Bird Rehab | Foto Bonaire Wild Bird Rehab

KRALENDIJK – Er zijn momenteel veel meldingen van verdwaalde en uitgeputte jonge flamingo’s. Iedereen op Bonaire die een jonge flamingo langs de weg vindt kan helpen.

Wanneer moet een flamingo worden gered?

Als de flamingo wegvliegt wanneer je nadert, hoeft deze niet te worden gered. Als de vogel niet wegvliegt, of maar een paar meter verder vliegt en uitgeput lijkt, moet het waarschijnlijk worden gered (tenzij het een erg jonge flamingo op een veilige plaats is. (Cargill, Gotomeer) Jonge flamingo’s kunnen het juiste voedsel niet vinden in de mangroves of in Sorobon.

Als je er één ziet, vang hem dan voorzichtig en wikkel hem in een handdoek of shirt zodat hij zijn poten en vleugels niet kan bewegen en breng hem naar Bonaire Wild Bird Rehab naast het Mangrove Center Bonaire langs de weg naar Lac. Of bel Animal Rescue op +599 7808020 en vraag hen om te helpen. Blijf bij de vogel tot ze aankomen, zodat ze er niet naar hoeven te zoeken.

Te verzamelen gegevens:

Wanneer je belt, geef dan de volgende informatie:

* Exacte locatie van flamingo: geschatte afstand ten noorden / zuiden van bepaalde oriëntatiepunten / duiklocatie.

* Kleur van de vogel – jong / volwassen?

* Tijd dat je de vogel voor het eerst zag.

* Gedrag van de vogel.

* Andere voor de hand liggende problemen (gebroken vleugel, uitgeput, enz.).

Er zijn al meer dan 50 gewonde, zieke en uitgehongerde kuikens en jonge dieren in de Bird Rehab die voedsel en medicijnen nodig hebben. In de Bird Rehab krijgt de flamingo voedsel en is ruimte om tot rust te komen en aan te sterken. Zodra de flamingo gezond is wordt deze terug gezet in het Flamingo reservaat.

