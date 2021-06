Aruba ontving fors meer toeristen in mei

Oranjestad | Foto Pixabay

ORANJESTAD – Meer dan 70.000 toeristen hebben in mei Aruba bezocht. Dat is 79 procent van het aantal uit dezelfde maand in recordjaar 2019.

Minister Dangui Oduber van Toerisme, Volksgezondheid en Sport schrijft dit succes toe aan het coronabeleid. ,,De gezondheid van onze bevolking stond centraal en daarom moesten we moeilijke beslissingen nemen. De oplossing is vaccineren en daar zijn we nu al heel ver mee. Aruba staat hoog in de lijst van landen met de hoogste vaccinatiegraad.”

Met trots wijst Oduber op de versoepelingen die nu mogelijk zijn. ,,We krijgen onze vrijheid steeds meer terug. Nu kan het toerisme herstellen en veert onze economie, ons land terug. Hiervoor bedank ik alle mensen die zich hebben laten vaccineren.”

