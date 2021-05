13 Gedeeld

KRALENDIJK – De benzine op Bonaire gaat voor het eerst sinds lange tijd weer omhoog. Vanaf vrijdag, 7 mei, betaal je voor een liter aan de pomp 1,24 dollar. Dat was 1,15 dollar, een verhoging derhalve van 9 cent per liter. Ook diesel gaat omhoog. Met een dubbeltje. In plaats van 0,70 dollar, moet je straks 0,80 dollar per liter aan de pomp betalen.

Reden zijn de gestegen aankoopprijzen. Volgende maand zullen die opnieuw stijgen. Dat heeft te maken met de opslagkosten van brandstof op het terrein van de raffinaderij op Curaçao. die bedragen bijna 25 cent per liter. De totale berekening en de componenten die daarbij betrokken gaan worden zijn op dit moment nog onder review.

Tariefopbouw

De opbouw van de brandstoftarieven begint met de aankooprijs van leverancier Curoil, die ook een marge in rekening brengt voor op- en overslag. Vervolgens wordt er een transportkostencomponent berekend van Curaçao naar Bonaire. Deze bedragen bij elkaar vormend de aankooprijs op Bonaire. Curoil mag daar weer een marge over berekenen en moet daarbovenop overheidsaccijnzen en -belastingen in rekening brengen. Dat levert een groothandelsprijs op. Samen met de marge voor de pomphouders van 6,82 cent per liter wordt dan de kleinhandelsprijs berekend.

Omdat het tarief van volgende maand gebaseerd is op de aankoopprijs van vorige maand, mag Curoil het bedrag de maand erop corrigeren ten opzichte van de daadwerkelijk gerealiseerde aankoopprijs deze maand.

Hieronder zie je een tabel met alle componenten en een korte toelichting:

Component Toelichting Aankoopprijs Inkoopprijs voor Curoil Curoil NV marge Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire Transportkosten CUR-BON Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire Fuel supply guarantee voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Fuel supply guarantee2 voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Aankoopprijs BON Optelsom van bovenstaande componenten Opslag COVID-19 Eenmalige opslag ivm COVID-19 in de maand juli 2020 Marge Curoil Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire Accijnzen Accijnzen ABB ABB Marge OTB Afdracht aan overheidsbedrijf OTB voor opslag op Bonaire Correctiefactor Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs Groothandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten Dealar margin Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire Kleinhandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten

