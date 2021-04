Beeld van werkzaamheden in de Kaya Grandi in 1988. Foto: Krantenarchief Hubert Linkels.

Kralendijk- Voor degenen die zich de laatste weken groen en geel ergeren aan het feit dat de Kaya Grandi voor de zoveelste maal open ligt is er één schrale troost: Ook in het verleden was het niet echt anders.

Een archieffoto uit 1988, vlak voor de Regatta, laat zien dat ook toen de Kaya Grandi goeddeels open lag. De foto geeft ook een indruk van hoe zeer het straatbeeld in de Kaya Grandi in de afgelopen 30 jaar veranderd is. Daar waar nu de Tourism Corporation gevestigd is, zat nog de Nederlandse ABN Bank.

Ook het gebouw waar nu de Cuba Company zit, was in de tijd nog voor een groot deel een bouwval. Aan de achterkant van het gebouw, wat in een grijs verleden een schoolgebouw was, zat vele jaren de enige tandartspraktijk van het eiland, die van Frits Peereboom.