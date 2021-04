Foto – Peter de Maagd

PHILIPSBURG – In de week van 11 april 2021 zullen leden van de Nature Foundation Sint-Maarten, de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), de Saba Conservation Foundation (SCF) en Beneath the Waves haaienonderzoek doen in de territoriale wateren van St Maarten.

Deze activiteit maakt deel uit van een breder onderzoeksproject naar Tijgerhaaien in de regio, gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) via het Biodiversiteitsfonds en de Nationale Postcode Loterij. Het doel van het project is om gegevens te verzamelen over haaien rondom Sint-Maarten en om de deelnemers te trainen in echografietechnologie om later te bepalen of de Sababank een broedgebied is voor tijgerhaaien in het oostelijk deel van het Caribisch gebied. Het project van komende week wordt ook wel de ‘Shark Shakedown’ genoemd.

Tijgerhaaien (Galeocerdo cuvier) zijn grote toproofdieren die over de hele wereld voorkomen bij koraalriffen, pelagische omgevingen en oceanische atollen, waaronder de Sababank. Uit eerder onderzoek van Wageningen University bleek dat de Sababank mogelijk een belangrijk kraamgebied is voor tijgerhaaien. Tijgerhaaien worden door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) gecategoriseerd als “Bijna-bedreigd”. Momenteel zijn er echter weinig gegevens over de voortplanting van tijgerhaaien beschikbaar.

De hoge kwaliteit ultrasone technologie die het team zal gebruiken, is ontwikkeld door E. I. Medical Imaging en door medewerker Dr. James Sulikowski van de Arizona State University. Deze technologie is met succes gebruikt om de ontwikkelingsstadium en het stadium van de zwangerschap bij verschillende haaiensoorten te identificeren. Met deze methodiek kan een ​​beeld worden gemaakt van de binnenkant van een haai waarmee de aanwezigheid en voortplantingsfase van vrouwelijke tijgerhaaien op de Sababank kan worden bepaald, inclusief hun bewegingspatronen buiten de grenzen van het Nederlands Caribisch gebied. Tijgerhaaien zijn een grensoverschrijdende soort, wat betekent dat ze tijdens hun leven in meer dan één gebied of land voorkomen en leven.

De informatie die uit dit onderzoek wordt verkregen, zal een beter begrip geven van het belang en de status van haaien in de territoriale wateren van zowel Sint-Maarten als in het Yarari Reservaat en de rol die deze ecosystemen spelen in de levenscyclus van tijgerhaaien in de Caribische regio.

Bovendien zullen de gegevens essentiële informatie opleveren voor instandhoudingsstrategieën, niet alleen in Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, maar ook in het Caribische gebied als geheel. Een expeditie van een week naar de Sababank staat momenteel gepland voor augustus 2021.

Hoewel tijgerhaaien in de regio voorkomen, brengen ze het grootste deel van hun tijd ver van de kust door in de diepere wateren en worden ze zelden dicht bij de kust gezien. Helaas zijn er in de afgelopen maanden twee incidenten geweest met negatieve interacties tussen haaien en mensen: één in St. Martin en één in St. Kitts. Dit project zal ook onderzoeken of er verandering is in het gedrag en de verspreiding van haaien in het gebied. Tijgerhaaien spelen een belangrijke rol bij het behouden van het evenwicht binnen lokale en regionale mariene ecosystemen en zijn cruciaal voor de gezondheid van de mariene biodiversiteit in hele Caribische gebied.

Volg de “Shark Shakedown” via Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (dcnanature) or DCNA’s website (https://dcnanature.org/news/) met dagelijkse berichten.