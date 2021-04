Foto Bea Moedt

KRALENDIJK – De Kustwacht helikopter heeft maandagmorgen een meisje in goede gezondheid teruggevonden. Ze was samen met haar ouders gaan wandelen. Die verloren haar uit het oog. Dit gebeurde in het gebied tussen Sabadeco en Arawak.

Gelukkig had ze een telefoon bij zich, waardoor er contact kon worden gemaakt. De oproep kwam om 10.53 uur binnen. Het meisje was toen al een uur vermist. Met behulp van haar aanwijzingen wist de helikopter haar te vinden. Het meisje gaf aan dat zij de politiewagens kon zien.

Bij aankomst van de kustwacht patrouille helikopter werd deze gedirigeerd naar de vermoedelijke locatie van het meisje. Het meisje werd gelokaliseerd en aan boord gehesen en voor medische controle naar het ziekenhuis van Bonaire gebracht. Ze maakt het goed.

