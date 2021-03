KRALENDIJK – Bonaire heeft een ongekend potentieel. Toch blijven veel kansen onbenut en is er te weinig aandacht voor het ontwikkelen van lokaal talent.

“Hoe zorgen we op Bonaire voor een vruchtbare voedingsbodem, zodat lokale mensen in hun kracht worden gezet en goede ideeën daadwerkelijk worden gerealiseerd?” Om deze vraag te beantwoorden, ontwikkelde Boneiru Duradero (BD), een workshop onder de noemer Trasame’ (werk samen), met ondersteuning van Duurzaamheidsexpert Sea Going Green. BD selecteerde zeven professionals, wonend en werkend op Bonaire, om deel te nemen aan deze workshop.

Tijdens de workshop werd vastgesteld dat Bonaire het meest gebaat is bij een integrale aanpak. Hierbij staat de samenhang tussen uitdagingen op het gebied van: educatie, natuur, cultuur, milieu, landbouw en economie centraal. Dit lijkt logisch en zelfs een “open deur”, maar in de praktijk wordt dit nog nauwelijks toegepast op ons eiland.

Na overleg koos de groep ervoor om drie ontwikkelingsdoelen uit te werken, gebaseerd op de “UN Sustainable Development Goals” (SDGs) met betrekking tot: 1. Kwaliteit van Educatie, 2. Fatsoenlijk werk en Economische groei en 3. Samenwerking tussen sectoren. Deze “Trasame’ Development Goals” werden vervolgens omgezet in een aantal concrete activiteiten:

Kennisoverdracht aan lokale inwoners via gratis online platform. Het ontwikkelen van vakopleidingen voor jongeren gerelateerd aan landbouw, cultuur, milieu en natuur. Het creëren van arbeidskansen voor lokale jongeren op het gebied van cultuur, natuur en milieu door aan te sluiten op bestaande projecten of het schrijven van nieuwe projecten Geïntegreerde oplossingen aandragen, die zijn ontwikkeld vanuit de samenhang tussen lokale uitdagingen. Het actief bevorderen van integrale ofwel sector overschrijdende samenwerking, tussen bedrijven, overheid en NGO’s. Het creëren van een online platform waar lokale experts zich kunnen profileren, zodat lokale projecten in de toekomst voornamelijk door lokale experts worden uitgevoerd.

In maart implementeert Trasame’ twee activiteiten, een online-workshop “Grassroots”, gericht op het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid.

Het tweede evenement, Boneiru Empoderá, is een serie van 8 radioprogramma’s op Bon FM over Empowerment op Bonaire. Onderwerp van de eerste uitzending is: “Hoe word je succesvol?” Presentatoren Julianka Clarenda en Sharon Bol bespreken dit thema samen met hun gast Nolly Oleana.