KRALENDIJK – Deze week worden er nieuwe waterleidingen gelegd ter hoogte van Hamlet Oasis Resort en Captain Don’s Habitat. Dit laat het Het WEB weten.

Op woensdag 17 en donderdag 18 maart tussen 08.00 uur in de ochtend en 16.00 uur in de middag zal in verband met bovengenoemde werkzaamheden Kaya Gobernador N. Debrot gedeeltelijk worden afgesloten worden. De omleidingsroute zal doormiddel van borden op locatie worden aangeven.