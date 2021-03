KRALENDIJK- Een plant achter het hoofd van gezaghebber Edison Rijna tijdens een live uitgezonden persconferentie op vrijdagochtend, leidde tot grote hilariteit op het internet.

“Als ik de gezaghebber was, zou ik mij meer zorgen maken over wat daar uit zijn hoofd groeit”, schreef iemand in een facebook groep.

Ook werd de foto van de burgervader volop gedeeld via Whatsapp berichten en in Whatsapp groepen. Rijna zelf leek zich van geen kwaad bewust en bleef rustig de soms toch vrij kritische vragen van de pers beantwoorden.

Nadat opviel dat het onbedoelde plaatje driftig werd gedeeld op onder meer Social Media, werd de plant alsnog snel verzet.

