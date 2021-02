17 Gedeeld

Kralendijk – Stichting Forma, Mangazina di Rei en Plenchi di Trabou zijn een samenwerking gestart om 25-plussers aan werkervaring te helpen en te zorgen dat deze groep jongeren kan ontdekken waar hun sterke punten liggen. Het project heet ‘ATL25+.

Op het Mangazina di Rei leren de studenten om te gaan met de bezoekers of helpen met het onderhoud. Andere studenten zorgen ervoor dat de bezoeker wat te drinken en eten krijgt. Later stromen ze door naar een gewone baan.

Gedurende zes maanden werken de studenten van stichting FORMA bij Mangazina di Rei om achter hun talenten te komen. In deze periode zullen ze hun vaardigheden verder ontwikkelen. Doel van dit traject is om de studenten zicht te bieden op hun sterke kwaliteiten, hun werkwensen en wat bij hun persoonlijke situatie past. Dit is goed voor hun zoektocht naar een baan ná dit traject.

Stichting FORMA biedt het traject ‘ATL25+’ aan voor de personen die niet makkelijk aan een baan komen. Tijdens de training leert de doelgroep waar ze goed in zijn en hoe ze hun kwaliteiten kunnen inzetten op de werkvloer. Na de voorbereidingen gaan de studenten een stage lopen op Mangazina di Rei. Deze stage duurt zes maanden. De studenten kunnen hun kennis in praktijk brengen in het culturele park van Mangazina di Rei. Ze ontwikkelen zich op verschillende werkgebieden.