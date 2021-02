4 Gedeeld

Kralendijk – De coronamaatregelen die nu gelden worden vanaf 19 februari 2021 met twee weken verlengd tot en met 4 maart 2021. Dat liet gezaghebber Edison Rijna donderdagmiddag weten.

“Begin februari was het aantal besmettingen laag. We zien nu dat het aantal besmettingen weer toeneemt naar 18 personen die ziek zijn. Daarom is er gekozen om nu niet te versoepelen maar de maatregelen met twee weken te verlengen,” aldus Rijna. Als de cijfers verder stijgen, is mogelijk een aanscherping van de regels nodig.

Bonaire blijft in risicofase drie zitten en de maatregelen die daarbij horen. Het opschalingsplan is uitgebreid. Aan deze fase is een aantal maatregelen toegevoegd. Dat zijn de volgende maatregelen:

Beperkt

Bij de ceremonie van huwelijken en bij uitvaarten mogen als de ruimte dat toestaat maximaal 100 mensen aanwezig zijn. De ruimte moet dan wel zo groot zijn dat alle 100 aanwezigen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De maatregel geldt niet voor huwelijksfeesten. Daarvoor geldt dat maximaal 50% van de capaciteit mag worden gebruikt met een maximum van 50 personen. Gasten moeten zich registreren en het is niet toegestaan om te zingen of te dansen. De dagbesteding voor ouderen mag plaatsvinden als maximaal 50% van de capaciteit wordt benut.

Sportevenementen met publiek zijn vanaf nu in deze fase toegestaan. Dit mag alleen als het evenement buiten plaatsvindt en er registratie en een gezondheidscheck plaatsvindt. Er mag 50% van de capaciteit worden benut, en er mogen maximaal 50 mensen in het publiek zijn. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen. Organisatoren worden opgeroepen in deze fase terughoudend te zijn met het toelaten van publiek. De cijfers zijn niet stabiel laag en daarom kan een uitbraak zo weer ontstaan.