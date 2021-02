16 Gedeeld

De 49 KLM-passagiers die gisteren met bestemming Bonaire op Aruba landden, hebben daar uiteindelijk overnacht. Aanvankelijk zouden ze met een charter van Jetair om 22.00 uur naar Bonaire worden gevlogen.

Maar uiteindelijk was het goedkoper om de combivlucht uit Amsterdam van vandaag in een andere volgorde af te werken. In plaats van een eerste landing op Bonaire, landt de Boeing 777-200 nu op Aruba om vervogens op de terugvlucht naar Amsterdam een stop te maken op Bonaire en dan de 49 passagiers uit te laten stappen.

De KL772 vertrekt om 19.00 uur en landt om 19.30 uur op Flamingo-airport.

De situatie op Schiphol is inmiddels weer normaal qua winters weer. De vluchten van vandaag waren op tijd, de verwachting is dat de ergste ellende op Schiphol voorbij is.