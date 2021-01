Kralendijk – Donderdag wordt opnieuw een stuk weg afgesloten om de graafwerkzaamheden voor de irrigatiewaterleiding af te maken.

WEB laat weten dat er gewerkt zal worden aan het stuk weg voor het postkantoor. Om de werkzaamheden op een veilige wijze te kunnen uitvoeren zijn tijdelijke afsluitingen en omleidingen onvermijdbaar, het verkeer zal dan over andere wegen moeten worden geleid.

Julio A. Abraham Boulevard wordt gedeeltelijk afgesloten (tussen Kaya Gilberto F.Croes en Kaya Libertador Simon Bolivar in één richting). Het verkeer vanaf Kaya Libertador Simon Bolivar (t.h.v. Telbo) wordt omgeleid via de rotonde Sùrnan di Roosendaal.

Het vrachtverkeer kan doorgang vinden via Kaya Gilberto F. Croes richting Kaya CEB Hellmund en Zuidpier.

Tegelijkertijd met de graafwerkzaamheden in Julio Abraham Boulevard zal afdeling drinkwater van WEB diverse leidingen vernieuwen. In de laatste week van februari gaan de graafwerkzaamheden van start in Kaya Grandi.