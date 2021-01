6 Gedeeld

Kralendijk – Na diverse klachten over vuurwerkoverlast, heeft de politie in samenwerking met het OM afgelopen vrijdag een controle op vuurwerk uitgevoerd in 18 klassen van de Scholengemeenschap Bonaire aan de Kaya Frater Odulfinus.

Tijdens de controle werd onder andere vuurwerk, hennepzaadjes, een stanleymes, een aansteker en een scherpe schaar aangetroffen. Alles werd in beslag genomen. De ouders van de leerlingen waarbij de spullen zijn aangetroffen zijn hierover geïnformeerd.