De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal actieve besmettingen op Aruba en Curaçao. Daarnaast lees je het aantal nieuwe besmettingen per dag, de testratio en het aantal patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Aruba

Op Aruba zijn gisteren 735 testen afgenomen. Van deze testen gingen het in 185 gevallen om bewoners van Aruba.

Er zijn 69 nieuwe besmettingen geconstateerd. Negen bij toeristen, de overige zijn ingezetenen van Aruba. De lokale besmettingsgraad komt daarmee op 32,5%.

Er liggen nog zes patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Twee daarvan liggen op de intensive care. Daarnaast zijn er 21 personen hersteld.

Aruba heeft nu 261 actieve besmettingen.

Curaçao

Er zijn op Curaçao 51 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd op woensdag 30 december. In totaal kwamen 483 mensen testen op Corona. Een besmettingsratio derhalve van 10,5 procent.

102 mensen zijn genezen. Er is één patiënt ontslagen uit het ziekenhuis maar twee nieuwe patiënten zijn opgenomen. In het ziekenhuis liggen nu dertien patiënten van wie vijf op de intensive care.

Het aantal actieve cases op Curaçao is 1457.

