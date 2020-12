1 Delen

Ook de Huisartsenpost zal in de nieuwe opzet gaan verdwijnen. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- Er gaat het nodige veranderen in het aanbod van Eerstelijnszorg op Bonaire. Dat kan worden afgeleid uit een brief die staatssecretaris Paul Blokhuis hierover schreef aan de Tweede Kamer.

Volgen de brief van Blokhuis start per 1 januari 2021 een onafhankelijke huisartsenorganisatie, Primary Care Caribbean (PCC). PCC zal inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning bieden aan de huisartsenzorg op Bonaire.

“Op dit moment zijn er 6 zelfstandig gevestigde praktijkhouders werkzaam op Bonaire. In 2018 zijn er met de praktijkhoudende huisartsen afspraken gemaakt om een nieuwe koers in gang te zetten om de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de huisartsgeneeskunde te versterken”, aldus Blokhuis.

Ontwikkelingen

Blokhuis geeft in zijn brief ook aan dat door het overlijden van dokter Hermelijn dingen in beweging zijn gekomen. Zo hebben de anderen huisartsen laten wegen de patiënten van Hermelijn niet zo maar over te kunnen nemen.

Daarnaast gaat ook dokter Miranda in het nieuwe jaar stoppen met zijn praktijk. Nu waarnemer Eijsinga de praktijk van Hermelijn heeft overgenomen, zullen beide praktijken worden geïntegreerd in de wijk Tera Korá.

“Met ondersteuning van de nieuwe huisartsenorganisatie PCC zal deze geïntegreerde praktijk in Tera Kora komende maanden worden vormgegeven. De praktijk zal in eerste instantie gehuisvest worden in het praktijkpand van dokter Miranda”, aldus de staatsecretaris.

Huisartsenpost

Eerder was al bekend gemaakt dat ook de huisartsenpost, tegenover Fundashon Mariadal, in de huidge vorm niet zou blijven voortbestaan. “Onderdeel van de beweging is ook dat activiteiten, zoals die van de huisartsenpost en chronische zorg, zoveel als mogelijk opgaan in deze organisatie”, aldus Blokhuis.