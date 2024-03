Terug naar Bonaire: Zangeres Semii Marten wil graag internationaal doorbreken

In onze nieuwe rubriek volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de derde serie spraken wij met zangeres Semii Marten die bezig is om internationaal met haar nummer Perdi door te breken. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Semii Marten is geboren op Curaçao. Vanaf haar eerste verjaardag verhuisde zij naar Bonaire. Op dit eiland groeide ze op. Een tiental jaar geleden rondde zij haar Havo-opleiding af, waarna zij begon met een studie op Curaçao. Succesvol. Niet alleen rondde zij haar opleiding pedagogische hulpverlening af. Ook rondde zij vorig jaar haar post-HBO opleiding pedagogische getuigschrift af. Toch bleek al snel dat zij zich nog niet volledig wilde gaan richten op een baan in de onderwijskunde. De passie voor zingen, dansen en het geven van shows bleef Marten prikkelen. Dit jaar brak zij door op de hitlijsten. Met haar nummer Perdi, stond zij wekenlang op plek nummer één.

In 2023 rondde Marten haar opleiding pedagogische getuigschrift af.

Volle dagen

Semii Marten staat bekend om haar tomeloze energie. Overdag werkt ze bij radio Breezyfm, ’s avonds vind je haar in verschillende restaurants en ’s nachts vond ze ook nog de energie om te studeren. Als klap op de vuurpijl is ze tussendoor ook te vinden in de sportschool. ,,Er zitten blijkbaar genoeg uren voor mij in één dag”, aldus Marten die een lach op haar mond krijgt bij de vraag. ,,Ik ben altijd gemotiveerd geweest om mijn studie af te ronden. Hard werken, daar ben ik aan gewend”.

Het lijkt iets te zijn wat Marten al vanaf haar jonge jaren heeft geleerd. Ballet, jazzballet, moderne dans, karate en volleybal. Haar ouders hielpen haar mee om verschillende activiteiten te leren. ,,Ik had altijd een planning. De hele week zat vol. Daarom denk ik dat ik nu ook goed om kan gaan met een druk schema”, aldus Marten.

Speciale shows

Vroeg geleerd is oud gedaan. In no-time haalde zij haar Havo-opleiding. Ook deed zij dus twee opleidingen. Toch bleef dans, muziek en het geven van shows Marten prikkelen. Tot op de dag van vandaag is zij druk met het geven van optredens op Bonaire.

Maar wie denkt dat je bij een performance van Semii Marten, naar een stijve en vals zingende lokale zangeres gaat kijken, komt zwaar bedrogen uit. De energie, haar passie en fijne zang geven de gasten op het eiland een prachtige ervaring. Voor Marten is dat ook iets waar zij graag in wil uitblinken: ,,Mijn passie ligt bij het maken van performance en bij muziek maken. Ik merk dat op Bonaire het geven van performances nog in de beginfase staat. Het geven van een show kost meer energie. Mensen moeten dat hier op Bonaire nog leren begrijpen. Toch vind ik het leuk om dit te doen. Het gaat niet alleen om zang, maar ook om dans en dus de gehele show”. Ook bij het Tumba Festival 2024 op Curaçao was Marten vertegenwoordigd.

Internationaal doorbreken

De energieke Marten doet het niet voor niets. Met haar nummer Perdi heeft ze ondertussen de harten gewonnen van vele fans op het eiland. Maar niet alleen op Bonaire. Ook in andere landen wordt haar nummer gedraaid.

,,Ik krijg berichten van mensen die me complimenten geven. Het zijn berichten van mensen die ik niet ken. Wat mij opvalt, is dat het vaak opmerkingen zijn van mensen uit Amerika en Nederland. Het nummer wordt door hen gebruikt bij de eerste dans op een bruiloft. Ook krijg ik vaak de vraag of ik niet naar Nederland wil komen om hier eens op te treden. Hier denk ik serieus over na”, aldus Marten.

Naar nummer Perdi haalde de hitlijsten op Bonaire. Zo stond zij lange tijd als nummer één op de Mega Hit FM ranglijst. Het was de eerste keer dat een Papiaments geschreven nummer op één stond. Het nummer is gemaakt door twee muzikanten uit Curaçao. Maar werd dus gezonden door Semii Marten.

Perdi

Het nummer Perdi gaat over verlangen, wachten en hoop. De zangeres vraagt om de tijd te laten verstrijken, zodat ze bij haar geliefde kan zijn. Ze praat over het verlangen om samen te zijn, de moeilijkheden van het wachten en de hoop dat hun liefde uiteindelijk alle twijfel zal overwinnen. Het gaat ook over het verlies van geloof en de drang om elkaar te zien om samen te leren en duidelijk te blijven. Over het algemeen lijkt het een emotionele reflectie te zijn op de uitdagingen en verlangens van liefde en relaties.

Voorbeelden

,,Michael Jackson en Beyonce zijn mijn grote inspiraties”, aldus Marten. ,,Je ziet het ook wel terug in mijn shows. Bepaalde kenmerken van beide artiesten zijn terug te vinden in mijn optredens. Dus zang en dans. Nee, ik doe niet de moonwalk van Michael Jackson. Wel geeft hij een show, zoals ik dat ook graag zou willen geven. Het is groots. Whau! Dit is ook het geval bij Beyonce. Zij hebben beide een ‘bigger vision’. Het is niet alleen het nummer, het is de gehele show waar het om gaat”.

Festivals in Nederland

Een internationale carrière lonkt misschien voor de zangeres die op Bonaire dagelijks te vinden is in één van de resorts of restaurants. De vol met ambitie verkerende Marten laat er het volgende over weten: ,,Ik denk er wel over na om in Nederland projecten te gaan doen. Dit zou ik dan willen doen voor een aantal weken. Het weer houdt me namelijk tegen om daar ook echt te gaan wonen. Niet alleen dat. Op Bonaire heb ik goede contacten met de resorts en de restaurants. In een ander land moet ik dat nog opbouwen. Het maakt het daarom niet makkelijk om te verhuizen naar Nederland. Leuk zou ik het vinden om bijvoorbeeld bij een festival te mogen zingen. Dat, en mijn droom om internationaal meer nummers uit te brengen, is waar ik voor wil gaan”.

