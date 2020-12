13 Gedeeld

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft in een verklaring aangegeven dat Bonaire in fase 2 blijft. Dit is de fase die wordt omschreven als ‘zorgelijk.’ De maatregelen die sinds 16 november van kracht zijn, blijven vooralsnog ongewijzigd.

Rijna gaf woensdagmiddag aan zich zorgen te maken over het zustereiland Curaçao waar het aantal besmettingen nog steeds toeneemt en waar de overheid noodgedwongen strengere maatregelen heeft moeten nemen.

Besmettingen

GGD arts Luinstra Passchier legt uit dat er steeds maar enkele besmettingen bijkomen op Bonaire. Onderzoek wijst uit dat deze steeds direct of indirect gelinkt kunnen worden aan reizen van en naar Curaçao.

Gezaghebber Rijna waarschuwt de inwoners van Bonaire om er rekening mee te houden dat er wellicht niet gereisd kan worden naar Curaçao met de feestdagen.

Rijna: “Dit is de maand van viering met vrienden en familie. Hou er wel rekening mee dat de situatie snel kan veranderen”. De gezaghebber gaf ook aan dat er, zoals de zaken er nu voorstaan op Bonaire met oud en nieuw vuurwerk kan worden afgestoken. Dit moet echter in besloten kring gebeuren. Publieke evenementen en grote bijeenkomsten zijn nog steeds niet toegstaan.

