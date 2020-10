196 Gedeeld

Kralendijk – Dit weekend is het aantal actieve gevallen van 66 naar 36 personen gedaald. Over het weekend zijn er 48 getest. Het aantal personen in quarantaine is gedaald van 175 naar 104 personen. Twee personen zijn nog steeds opgenomen in het ziekenhuis.

Publieke Gezondheid merkt dat het aantal mensen dat zich laat testen momenteel afneemt. Het blijft belangrijk dat iedereen zich bij klachten laat testen.

Heb je verhoging, keelpijn of andere klachten die wijzen op Covid-19? Blijf thuis en bel 0800-0800. Houd je aan de hygiëne instructies. Eet gezond, blijf in beweging en slaap voldoende.

