Foto – Stichting Dierenhulp.nl

Kralendijk – Aanstaande zondag 4 oktober is het Dierendag en 20 jaar geleden dat de Stichting Dierenhulp gestart is op Bonaire.

Het huidige team bestaande uit: Tineke de Groot, Bianca Zweers, dierenarts Jan Laarakker en Jolanda van Gent zijn ook in deze moeilijke periode nog elke dag in touw om dieren de helpende hand te bieden.

Stichting Dierenhulp werkt met vrijwilligers. Zij steriliseren daar waar mogelijk, met name voor mensen die zelf geen geld hebben dit te bekostigen. Vervoer naar de dierenarts en nazorg is voor hun ook nooit een probleem.

Trots op hun inzet, compassie en zorg voor de vaak vergeten groep levende schepsels zetten zij zich iedere dag weer in. Ze gaan regelmatig de wijken in om voorlichting te geven en een helpende hand te bieden waar nodig.

Ook betere bescherming van dieren via wetgeving is een speerpunt en de Stichting is blij dat de door hun ingediende wetgeving weer onder de aandacht is.

Wilt u uw waardering blijken voor deze toppers? Maak dan een donatie over op MCB rekening 400 307 000 ten name van Dierenhulp of ga naar www.dierenhulp.nl

Bij van den Tweel Supermarket is het ook nog steeds mogelijk voer e.d. te doneren in de daarvoor bestemde drop-off tafel.

