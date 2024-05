Natuur Van Huffelen adopteert flamingo op Bonaire Redactie 29-05-2024 - 1 minuten leestijd

Elly Albers van Bonaire Wild Bird Rehab overhandigt het adoptiecertificaat aan staatssecretaris Van Huffelen.

KRALENDIJK – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen is tijdens haar vermoedelijk laatste werkbezoek aan Bonaire verrast met een bijzonder aandenken: een adoptieflamingo. Elly Albers van de Bonaire Wild Bird Rehab overhandigde haar een certificaat als bewijs van de adoptie van flamingo Mini, het jongste kuiken ooit dat bij het opvangcentrum werd binnengebracht.

Flamingo Mini werd begin mei, op een leeftijd van slechts anderhalve week, opgevangen door de Bonaire Wild Bird Rehab. Dankzij de goede zorgen van de vrijwilligers groeit Mini voorspoedig. Zodra het kuiken zelfstandig genoeg is, zal het weer vrijgelaten worden.

Naast het adoptiecertificaat ontving staatssecretaris Van Huffelen ook een foto van het donzige kuiken, gemaakt door de bekende natuurfotograaf Lorenzo Mittiga. De flamingo, symbool van Bonaire, komt jaarlijks in grote aantallen in problemen doordat jonge kuikens door de wind gaan zwerven. De Bonaire Wild Bird Rehab speelt een cruciale rol in het opvangen en herstellen van deze vaak door honger verzwakte kuikens, waarna ze weer in vrijheid worden gesteld. De organisatie is grotendeels afhankelijk van donaties.