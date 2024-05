Economie SZW lanceert campagne voor bijstand bij onverwachte uitgaven Redactie 09-05-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – De Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) kondigt deze week een nieuwe campagne aan om mensen met beperkte financiële middelen bewust te maken van bijstandsmogelijkheden bij onvoorziene kosten. Mensen met weinig inkomen en onverwachte grote uitgaven kunnen in aanmerking komen voor bijzondere onderstand.

Onverwacht grote uitgaven waaraan de RCN-unit SZW, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, kan bijdragen zijn bijvoorbeeld kosten voor het vullen van een waterreservoir of vervangen van een waterpomp, het trekken van tanden of kiezen, een koelkast, wasmachine of bed. Ook kan SZW ondersteunen bij de aanschaf van een babyuitzet of schoolbenodigdheden voor kinderen in het voortgezet onderwijs. Maar ook springt de RCN-unit SZW bij als mensen te maken krijgen met begrafeniskosten, dubbele huur bij een verhuizing of als er bijvoorbeeld een airco of andere zaken nodig zijn op medisch voorschrift.



Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere onderstand moet men minimaal 5 jaar ingeschreven staan, ouder zijn dan 18 jaar en in het huishouden minder verdienen dan 120 procent van het wettelijk minimumloon. Vanaf 1 juli 2024 is de inkomensgrens gesteld op 2.100 dollar per maand.

Bijzondere onderstand wordt meestal niet contant uitbetaald. Als iemand ervoor in aanmerking komt, dan betaalt SZW de onverwachtse kosten (deels) direct aan de leverancier.

Meer informatie of aanvragen?

Voor meer informatie of aanvragen van bijzondere onderstand kunt u op Bonaire van maandag t/m donderdag tussen 08.00 en 10.00 uur langskomen bij de RCN-unit SZW, een mail sturen naar onderstand@rijksdienstcn.com of bellen/whatsappen met 795 5053.

Op Sint Eustatius kan men van maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.00 uur terecht bij het SZW-kantoor op Mazinga Square of bellen/whatsappen naar 790 0052.

Op Saba verloopt het aanvragen van bijzondere onderstand via Saba Community Development Department, Upper Road 4, The Bottom.