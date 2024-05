Nieuws van Bonaire Eilandsraad Bonaire benoemt nieuwe griffier en extra interim-griffier Redactie 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

Harewood deed al meer dan 20 jaar ervaring op binnen de overheid van Aruba. Foto: Griffie

KRALENDIJK- De eilandsraad had er dinsdag blijkbaar zin in, want er vonden maar liefst drie benoemingen plaats als het gaat om de functie van eilandgriffier.

Na een succesvol doorlopen procedure, heeft de eilandsraad tijdens een Openbare Vergadering de juriste Jaqueline Harewood voorgedragen als nieuwe griffier. De bedoeling is dat Harewood op 1 september 2024 aan haar nieuwe functie begint.

Harewood deed gedurende rum 23 jaar ervaring op binnen verschillende functies bij het Land Aruba.

Met het oog op de noodzaak om werkzaamheden over te dragen, evenals ter ondersteuning van diverse bijzondere projecten, adviseert de commissie Werkwijze om in te stemmen met de verlenging van huidig griffier ad interim Arjen de Wolff tot en met 31 december 2024.

De derde benoeming betrof die van Mathilde Koetsier benoemt als plaatsvervangend griffier voor de periode van 7 mei tot en met 1 oktober 2024 a.s.