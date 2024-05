Bonaire Groep rond Suzy Thodé roept soort Vrijstaat uit op Bonaire Redactie 06-05-2024 - 2 minuten leestijd

De groep tijdens de persconferentie in het gebouw van Daboussi Holding

KRALENDIJK – In een nogal warrige en weinig samenhangende persconferentie lijkt de groep rond Suzy Thodé, bekend van de Lijst Suzy Thodé, zondagavond een soort van Vrijstaat te hebben uitgeroepen.

De groep, die zichzelf omschrijft als Opzegging Machtiging Besturen (OMB), zegt dat geen enkele wet op het eiland op rechtsgeldige wijze tot stand is gekomen en daarom geen enkele wet op het eiland van toepassing is.

In het verlengde daarvan verklaren Thodé en de haar drie vergezellende leden dat geen enkel orgaan of instituut op het eiland ‘legitiem’ is. Met name worden genoemd het Openbaar Ministerie, maar ook bijvoorbeeld Justitiële Inrichtingen Caribisch Nederland (JICN) en Bonaire International Airport (BIA) komen aan bod. Ook worden enkele verwijzingen gemaakt naar Koning Willem-Alexander en Kroonprinses Amalia, die ten onrechte vergoedingen zouden krijgen van de Staat.

Banken en artsen

In een al even warrige passage krijgen artsen en de banken er van langs. Artsen op het eiland zouden niet weten waar ze mee bezig zijn, terwijl de oorsprong van medicijnen niet te achterhalen zouden zijn en mogelijkerwijs gif bevatten. Zo zegt de groep ook dat de op het eiland gevestigde banken de bevolking niet goed bedienen en daarom een buitenlandse bank naar het eiland te willen halen. Even verderop wordt echter gesteld dat het eiland geld af moet schaffen, opdat de bewoners echt gelukkig kunnen zijn.

De leden van de groep spreken elkaar aan als ‘raadslid’ en lezen om de beurt een verklaring voor. Hoewel daar bij Thodé nog enige samenhang in zit, raken de overige drie sprekers tijdens het oplezen van hun verklaringen, die afwisselend in het Nederlands en Papiamentu worden voorgelezen, regelmatig de draad kwijt.

Uitnodiging

Thodé sluit de ruim anderhalf uur durende persconferentie af met een oproep aan de gevestigde orde OMB uit te nodigen voor een vergadering, waarin de groep haar standpunt verder uit kan nodigen.