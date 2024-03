Nieuws van Bonaire Vier Dia di Rincon dit jaar op Bonaire Inge Poorthuis 2024-03-07 - 4 minuten leestijd

Dia di Rincon, één van de belangrijkste feestdagen op Bonaire, belooft dit jaar extra groot te worden. Dit jaar is namelijk een jubileumjaar, de feestdag wordt in 2024 voor de 35ste keer gevierd. Het feest staat bol van culturele activiteiten en er is een prachtige parade. Vier Dia di Rincon dit jaar op Bonaire!

De feestdag is ieder jaar op 30 april, maar ook in de periode rond die datum zijn er allerlei culturele activiteiten. Dia di Rincon is de dag waarop de inwoners van Rincon hun cultuur, geschiedenis en tradities vieren. Op deze dag wordt ook het einde van de oogstperiode (simadan) gevierd. Dit gaat gepaard met een specifieke muzieksoort en dans, de Simadan.

Kleurrijke kostuums tijdens de parade in Rincon | Foto Inge Poorthuis

Dia di Rincon begint vroeg in de ochtend. Dan wordt de vlag gehezen in Rincon, het dorpje in het noorden van Bonaire, en een bezoek aan de kerk gebracht. Vervolgens zijn er diverse optredens en natuurlijk de parade die door de straten van het dorp trekt. Met name deze parade trekt altijd veel bezoekers, zowel bewoners van Bonaire als bezoekers van het eiland. Tijdens de parade schittert de lokale bevolking in traditionele kostuums. Natuurlijk wordt er op het ritme van de simadan-muziek gedanst.

Naast de optredens en parade zullen er in Rincon ook allerlei stands zijn waar heerlijke, lokale gerechten te koop zijn. Denk bijvoorbeeld aan heerlijke pastechi’s (pasteitjes), geitenstoof en lokaal gemaakte sappen. Probeer eens een ponche crema (een lokaal drankje met rum) of tamarindesap.

Programma Dia di Rincon

Foto Monalisa Domacasse

Sinds 2020 is Dia di Rincon een officiële feestdag geworden op Bonaire. Dat betekent dat op deze dag veel bedrijven en overheidsinstellingen gesloten zijn. Zo kan de lokale bevolking deze feestdag optimaal vieren. Onderstaand zie je hoe het programma voor deze feestdag eruit ziet:

Op dit moment is het dagprogramma nog niet bekend. De verwachting is dat het schema op 31 maart aanstaande bekend wordt gemaakt. Zodra het dagprogramma bekend is, zullen wij dat op onze website publiceren.

Foto: ABC Online Media

Wil jij deze bijzondere feestdag ook graag eens meemaken? Dat kan! Wees er wel op tijd bij, de feestdag is erg populair. Speciaal voor Dia di Rincon komen ook vele bezoekers van de andere eilanden naar Bonaire. Dat betekent dat rond de feestdag veel accommodaties volgeboekt zijn. Wil je Dia di Rincon dus dit jaar op Bonaire vieren? Wacht dan niet te lang en boek jouw vakantie naar het eiland vandaag nog!

