Nieuws van Bonaire Vertraging vlucht KLM Amsterdam naar Aruba en Bonaire Redactie 27-04-2024 - 1 minuten leestijd

De vlucht KL0765 van Amsterdam naar Bonaire heeft vandaag een dikke vier uur vertraging opgelopen. De vlucht zou om 14.00 uur Nederlandse tijd vertrekken. De vlucht staat nu volgens de borden in de vertrekhal gepland om 18.15 uur.

Een woordvoerder van KLM laat het volgende weten: ,,Door technische redenen moeten wij het vliegtuig vervangen”. Het is onbekend wat het mankement precies is. De vlucht van Amsterdam naar Bonaire heeft een stop-over op Aruba. De voorlopige geplande vertrektijd van Bonaire richting Amsterdam is naar verluidt nu 22.40 uur.