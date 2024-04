Gezondheidszorg FKPD draagt beheer nieuwe keuken over aan ZWG groep Redactie 18-04-2024 - 2 minuten leestijd

Edilse Goeloe van FKPD draagt de sleutels over aan Genera Silberie van ZWG groep. Foto: FKPD

KRALENDIJK – Directeur Edilse Goeloe van Fundashon Kuido pa Personanan Desabilitá (FKPD) heeft het beheer van de fonkelnieuwe keuken van de stichting overgedragen aan de Zorg en Welzijn Groep (ZWG). De twee partijen hebben hiervoor eerder deze week een Memorandum of Understanding getekend.

Hierna heeft Genara Silberie, directeur van ZWG de sleutels van de keuken gekregen. ZWG hoopt vanaf 22 april 2024 ruim 500 maaltijden in de nieuwe keuken voor haar cliënten en cliënten van FKPD verzorgen.

De locatie van FKPD in Rincon is gerenoveerd. Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft deze renovatie gefinancierd. Deze locatie heeft altijd een keuken gehad. Cliënten bereidden daar onder leiding van een kok maaltijden en snacks. Een deel hiervan was voor de verkoop. Met de winst werden activiteiten voor cliënten georganiseerd. De keuken was de laatste drie jaar niet meer in gebruik.

ZWG heeft door de vergrijzing op Bonaire een stijging gehad van cliënten die een warme maaltijd krijgen. Bijvoorbeeld voor het programma van ‘Tafeltje dek je.’ ZWG heeft al een tijdje behoefte aan een ruime keuken om hun cliënten van maaltijden te voorzien. Een deel van de cliënten van FKPD valt onder de cliënten van ZWG. Door deze overlap was het voor de twee directeuren gemakkelijk om samen te werken.

“De samenwerking met ZWG was uniek en heeft de twee organisaties veel opgeleverd. Het is mogelijk is om als organisatie je blik te verruimen. En op zoek te gaan naar een partner die echt iets voor FKPD en haar cliënten kan betekenen,” zo legt Goeloe uit.

“We waren het snel met elkaar eens en overtuigd dat deze vorm van samenwerking voor ons allebei goed is. Daarom hebben we ook samen geld bij VWS aangevraagd, en hebben we het ook nog gekregen,” dat merkt Silberie op.

Koks

In de nieuwe keuken gaan straks drie koks van ZWG aan de slag met de maaltijden. De koks hebben een training gehad hoe ze bij het koken rekening kunnen houden met bijvoorbeeld de cliënten van FKPD die moeite hebben met slikken. Tot nu toe is er één client van FKPD die klusjes voor de koks doet. Na een tijd bekijken de twee organisaties of meerdere klanten van FKPD net als vroeger kunnen helpen in de keuken.