Interview Terug naar Bonaire: Izaïn Mercera wil rijke cultuur op eiland niet verloren laten gaan Hans Hofstra 2024-04-05 - 4 minuten leestijd

In onze nieuwe rubriek volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terugkomen. In de vierde serie spraken wij met Izaïn Mercera die werkzaam is bij Mangazina di Rei en die de rijke cultuur die Bonaire heeft niet verloren wil laten gaan. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Mangazina di Rei is een cultuurpark gelegen in Rincon. In de negentiende eeuw gebruikte de Nederlandse overheid het gebouw om rantsoenen op te slaan voor de gouvernementsslaven. Ook had het een belangrijk rol in het gebied dat toentertijd de landstuinen ten Oosten genoemd werd. Izaïn Mercera is hier werkzaam als experience coördinator. Hij wil graag dat de rijke cultuur die het eiland heeft, niet verloren zal gaan. Voordat hij begon te werken bij Mangazina di Rei, deed Mercera ervaring op in Nederland.

Sportieve Mercera

In zijn jonge jeugd woonde Mercera op Bonaire. ,,Tot 2000 woonde ik op Bonaire. Hier groeide ik op. Mijn dagen waren tot die tijd gevuld met school, sport en spel. Ik hield van voetbal, honkbal en ook om domino te spelen. Maar zoals het leven vaak gaat, het lot bracht me naar nieuwe oorden”, aldus Mercera

Zodoende besloot Mercera om een tijd naar Nederland te gaan: ,,In 2000 verliet ik Bonaire en begon aan een nieuw hoofdstuk in Nederland. Daar studeerde ik verder en behaalde zowel mijn MBO- als HBO-diploma. Maar naast academische kennis, leerde ik vooral waardevolle levenslessen. In het buitenland ontwikkelde ik een grotere mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid”.

Ook tegenslagen

Jaren woonde en studeerde Mercera in Nederland. Toch besloot hij om terug te keren naar Bonaire: ,,Ondanks de nieuwe ervaringen, miste ik Bonaire. De zon, de zee, de ongerepte natuur en natuurlijk mijn vrienden en familie waren altijd in mijn gedachten. Ik keerde meerdere keren terug naar het eiland. Soms voor trieste gelegenheden, zoals het begraven van mijn vader in 2002. Maar soms ook voor professionele doeleinden, zoals mijn MBO-stage in 2004 en later mijn HBO-stage in 2008. Elke keer zag ik veranderingen op het eiland. De winkelindustrie evolueerde, nieuwe culturele invloeden deden hun intrede en de samenleving transformeerde geleidelijk”

Mercera besloot om terug te keren. Bij het cultuurpark Mangazina di Rei kreeg hij een mooi aanbod als experience coördinator. ,,Nu werk ik inderdaad als experience coördinator bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Mijn doel is om de rijke cultuur van Bonaire te behouden en te koesteren, zodat deze niet verloren gaat in de toekomst”.

Bonaire kan leren

In de vorige edities van ’terug naar Bonaire’ worden er lessen getrokken uit de buitenlandse ervaringen. Ook Mercera heeft ervaringen opgedaan. Ervaringen die het eiland misschien verder kunnen brengen. Hij denkt dat het eiland nog kan leren van bepaalde ontwikkelingen in andere landen: ,,Ik dat dat Bonaire beter moeten samenwerken met andere landen en eilanden in de omgeving. Terugkijkend op mijn reis, denk ik dat Bonaire veel kan leren van de technologische vooruitgang en internationale samenwerkingen die ik heb ervaren in het buitenland”.

