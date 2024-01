Terug naar Bonaire: De hoop van Marjolein Oleana op meer Bonairianen op topfuncties

In onze nieuwe rubriek volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terug komen. In de eerste serie spraken wij met Marjolein Oleana die na haar studie in Nederland, terug kwam naar haar geliefde Bonaire. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie.

Je ziet het steeds vaker. Jonge Bonairiaanse studenten vertrekken naar Nederland of Amerika. Zij kiezen ervoor om te studeren en om daar carrière te maken. In vele gevallen komt degene niet terug naar Bonaire door verschillende redenen. Het zorgt ervoor dat talentvolle jongeren, waar organisaties op Bonaire soms zo naar snakken, verloren gaan.

Buitenland studeren

In sommige gevallen is dat anders. Bonaire.nu sprak met Marjolein Oleana die na haar jeugd, vertrok naar Nederland. In Rotterdam behaalde zij haar Mbo en Hbo-diploma in het toerisme. Na drie jaar in Nederland te hebben gewerkt, kwam Oleana terug naar Bonaire. Succesvol, sinds een tijdje is zij werkzaam bij Tourism Corporation Bonaire (TCB). Hier is zij onder andere werkzaam als business manager.

,,Mijn ouders zijn beide afkomstig van Bonaire. Toch ben ik geboren in Nederland. Na mijn geboorte zijn wij na één twee jaar teruggegaan naar Bonaire. Hier heb ik mijn hele jeugd doorlopen. Bij de Scholengemeenschap Bonaire heb ik mijn diploma gehaald. Op mijn 17de ben ik gaan werken. Gelukkig stimuleerden mijn ouders me om niet te blijven werken. Zij gaven mij het advies om in het buitenland te gaan studeren. Iets wat ze zelf in het verleden ook hebben gedaan. Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt. Net zoals hen vertrok ik naar Nederland voor mijn studie”, aldus Oleana. Bij de TCB is Marjolein Oleana onder andere verantwoordelijk als business manager

Vertrek naar Nederland

Op haar 18de verjaardag verhuisde Oleana naar Rotterdam. Een moeilijk moment. Afscheid moest zij nemen van haar vertrouwde Bonaire, familie en vrienden. Toch wist de toen nog jonge studente waar het voor was. Het ontwikkelen van zichzelf en de mogelijkheid om carrière te maken.

Oleana legt uit: ,,Ja het begin was zwaar. Ik moest leren omgaan met geld, boodschappen doen en het starten van mijn studie. Maar één ding wist ik zeker, ik wilde heel graag verder leren. Carrière maken. Daar ging het mij om. Spijt om naar Nederland te gaan, dat had ik geen minuut. Wel wist ik één ding zeker. Ik wilde hoe dan ook terugkeren naar Bonaire. Iets terugdoen voor het eiland, dat stond voor mij als een paal boven water”. Marjolein Oleana studeerde eerst in Rotterdam voordat zij weer terug kwam naar Bonaire.

Verantwoordelijke baan

Na zes studie jaren en twee diploma’s verder, kreeg Oleana de kans om stage te lopen bij een van de Novotel hotels. Al snel mocht zij doorgroeien kreeg zij een baan als reservation sales agent en assistent-manager bij het hoofdkantoor van Accor hotel. Toch knaagde het gevoel van teruggaan naar Bonaire aan Oleana.

,,Toen ik in eind 2016 op vakantie was op Bonaire, heb ik gesolliciteerd bij de TCB. Deze organisatie met jonge mensen was ambitieus. Ik werd aangenomen en nog geen twee maanden later was ik terug op Bonaire. Bij de TCB wist ik dat ik mijn carrière verder kon ontwikkelen”.

Bij de TCB werd Oleana in eerste instantie aangesteld als office manager. Later groeide zij door richting de functie als Business manager. Hier is zij onder andere verantwoordelijk voor de HR, interne beleid en marketing Europese markt. Tevens is zij Europe Liaison. Zo praat zij met partijen zoals KLM, TUI en Corendon.

Actieve carrière

Oleana heeft zich niet alleen gericht op haar studie en werk. In Nederland had zij zich ingeschreven bij een castingbureau. Ze was daardoor figurant bij een aantal afleveringen van Goede Tijden Slechte Tijden. Ook was zij actief in meerdere commercials en speelde ze in de film Bon Bini Holland die in 2015 uitkwam. Naast haar maatschappelijke carrière op Bonaire focust de 33-jarige Oleana zich nu ook op een stichting (Fundashon Boneiru Limpi i Bunita) die Bonaire schoner moet krijgen.

Bonairianen op topfuncties

Oleana zorgde ervoor dat zij kreeg, waar zij altijd van droomde. Een maatschappelijke carrière die er voor zorgt dat zij rooskleurig naar de toekomst kan kijken. Dat er verhalen op Bonaire de ronde gaan dat het lastig is om jezelf als persoon verder te ontwikkelen op het eiland, ziet zij dan ook als onwaar: ,,Ik heb er altijd in geloofd. Maar alleen geloven, daar red je het niet mee. Hard werken, dat is belangrijk. Jonge talentvolle studenten op Bonaire adviseer ik echt om in het buitenland te gaan studeren. Het biedt je meer in de toekomst. Op Bonaire ben ik nog niet klaar. Ik ben nog jong en wil nog heel veel bereiken. Wel heb ik één hoop. Ik zou het mooi vinden als ik meer Bonairianen ga zien op topfuncties bij bedrijven op dit eiland. Dit moet zeker haalbaar zijn”.