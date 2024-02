Terug naar Bonaire: Mitchell de Palm merkte ongezonde hoge hartslag bij terugkeer naar Nederland

In onze nieuwe rubriek volgen wij Bonairiaanse personen die opgegroeid zijn op Bonaire, in het buitenland hebben gewerkt of gestudeerd, maar daarna weer terug komen. In de eerste serie spraken wij met Marjolein Oleana. In de tweede editie spraken wij met Mitchell de Palm die net zoals Oleana na zijn studie terug keerde naar Bonaire. Heb jij, of ken jij ook iemand met een bijzonder verhaal? Tip de redactie

Het gebeurd vaker. Leerlingen die de middelbare school op Bonaire hebben afgerond, gaan rond hun 17de verjaardag richting Nederland. Hier gaan zij studeren. Het leren omgaan met geld, de vele regels in Nederland en een andere cultuur zijn vaak lastige drempels voor hen. Toch slagen zij vaak in hun avontuur. Sommigen kiezen voor een mooie baan in Nederland. Anderen kiezen ervoor om terug te keren naar Bonaire. Sommige zijn succesvol en krijgen op Bonaire een mooie baan. Zo ook Michell de Palm, die zich in bovenstaande verhaal herkent. Ook hij keerde terug naar Bonaire na het afronden van zijn studie: ,,Op Bonaire voelde ik mij meer thuis. Daarnaast is dit eiland beter voor mijn gezondheid”.

Zware start in Nederland

,,Ik begon met een studie Ergotherapie aan de Hogeschool Zuyd in Heerlen. Hier woonde ik bij mijn oom. Helaas slaagde ik niet. Dit kwam doordat ik op Bonaire een heel ander beeld van deze studie had gekregen, dan dat dit daadwerkelijk ook het geval in de praktijk was. Na Ergotherapie ben ik biometrie gaan studeren. Helaas miste ik één studiepunt”, aldus de ondertussen 30-jarige de Palm die zijn eerste jaren in Nederland als lastig ervaarde. ,,Ik ben door gegaan. Uiteindelijk ben ik sport- en bewegingseducatie gaan studeren. Hier vond ik mijn passie. Na vier jaar heb ik deze studie afgerond”.

Opmerkelijk genoeg besloot de Palm niet om op dat moment iets te doen met zijn studie. Een baan vond hij als projectinkoper voor een technologiebedrijf. ,,Ik rolde daar eigenlijk in. Daarom besloot ik om daar eerst fulltime te gaan werken. Mijn passie voor sport bleef ik houden. Ik was atletiektrainer, bootcampinstructeur en had daarin ook mijn eigen bedrijf. Ik was zelfs topsport trainer bij de rugby-academie”. In zijn tijd in Nederland, moest hij onder andere omgaan met de Nederlandse sneeuw

Terugkeer naar Nederland gaf hoge hartslag

Na vijf jaar gewerkt te hebben in Nederland besloot de Palm om terug te keren. Zijn keuze om dit te doen was opmerkelijk. ,,Het bijzondere was op het moment dat ik terugkeerde naar Bonaire voor een vakantie. Ik merkte dat ik heel kalm was. De rust, die vond ik terug in mijn lichaam. Toen ik een paar weken later terugging naar Nederland, keerde de stress terug. Ik ging nadenken: ‘Welke trein moet ik op Schiphol pakken? En hoe laat gaat de bus daarna?’. Ik merkte onrust in mijn lichaam. Sterker nog. Mijn sporthorloge die ik toen aan had op Bonaire gaf me op een gegeven moment de melding: ‘abnormally high heart rate detected’. Mijn hartslag ging dus erg omhoog. Toen ik later besloot om terug te keren naar Bonaire, merkte ik: ‘ik ben thuis’. Bonaire was mijn eiland en ook beter voor mijn gezondheid”.

Ondanks de zware start en de ervaring dat Nederland stress gaf aan de Palm, is hij net zoals Oleana van mening dat een studie in het buitenland belangrijk is. Het leren omgaan met een ander land, cultuur, nationaliteiten, processen, geld en structuur, kan je als mens meer gaan vormen, aldus de Palm: ,,Ja ik vind zeker dat als je de kans hebt, je dit moet doen. Als je je hele leven op Bonaire blijft, blijf je in een soort bubbel. Je hebt dan altijd te maken met dezelfde normen en waarden. Als je een keer naar ‘buiten gaat’, dan moet je omgaan met andere omgangsvormen. Het was een andere manier van leven in Nederland. Dit was voor mij heel leerzaam”.

Sportstimulering Bonaire

De Palm keerde terug. Bij Indebon kreeg hij een mooie baan. De sportieve de Palm is verantwoordelijk gesteld als sportbeleidsadviseur- en coördinatie. Hier houdt hij zich onder andere bezig met het antidopingbeleid op het eiland. Daarnaast focust de Palm zich op sport- en beweegmogelijkheden. Met andere woorden, het meer laten sporten van bewoners op het eiland staat hoog op zijn agenda: ,,Ik ben blij met mijn baan. Er worden dingen gedaan op het gebied van sport- en beweging. We hebben bij Indebon een mooi team. De sportbonden worden er meer bij betrokken dan vroeger. We zijn bezig met vraagstukken uit de wijken en de maatschappij. Op die vragen proberen wij antwoorden te vinden”.

De toekomst

Stil zitten gaat de Palm dus niet doen. Zijn passie om mensen op Bonaire meer te laten sporten, zal blijven bestaan. Toch wil hij zich verder ontwikkelen. Een studie staat in de planning. Dit gaat hij alleen niet doen, door het eiland weer te verlaten. De kans om een online studie te gaan doen, lijkt de Palm een mooie uitdaging: ,,Projectmanagement, daar wil ik me verder in verdiepen. Hiervoor ga ik een online Master opleiding in Zwitserland volgen. Met die kennis wil ik nog meer bijdragen aan het eiland dan wat ik nu al doe. Heel graag zou ik een maatschappelijk vraagstuk op het eiland willen uitwerken”.