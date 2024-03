Consumenten Boodschappers Bonaire klagen over drukke supermarkten en lege schappen aan vooravond lang paasweekend Redactie 2024-03-31 - 2 minuten leestijd

Het beeld op zaterdag in één van de grootste supermarkten op het eiland. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK – Boodschappers op het eiland klaagden op zaterdag steen en been over de uitpuilende supermarkten, maar ook over de vele lege schappen.

Er ontstaat elk jaar wel meer drukte dan normaal tussen de verplichte sluiting van de winkels op Goede Vrijdag, gevolgd door weer een verplichte sluiting op eerste paasdag.

Veel boodschappers vinden het niet meer van deze tijd, dat supermarkten verplicht moeten sluiten. Niet alleen is het aantal inwoners groter dan voorheen, maar er zijn nu ook meer toeristen op het eiland die veelal ook boodschappen doen. Een half uur of meer wachten in de rij voor de kassa was op zaterdag bepaald geen uitzondering. Op sociale media klaagden veel boodschappers dat ze meer dan twee uur kwijt waren aan het doen van de boodschappen.

Hoewel dat buiten het eiland soms moeilijk voorstelbaar is, is het op het eiland eerder regel dan uitzondering dat in één supermarkt niet alle benodigde producten te verkrijgen zijn. Hierdoor moeten boodschappers soms wel twee tot drie supermarkten bezoeken om alle benodigde producten te vinden.

Verplichte sluiting

Op Bonaire zijn er jaarlijks vier dagen, waar sprake is van een verplichte winkelsluiting voor alle winkels, waaronder supermarkten. Naast Goede Vrijdag en eerste paasdag gaat het om eerste kerstdag en 1 januari van het nieuwe jaar.

In de afgelopen jaren wordt bij het bezoek van cruiseschepen een ontheffing verleend aan winkels die toeristische producten verkopen, hoewel die definitie van wat daar al dan niet onder valt in de praktijk niet heel concreet is.