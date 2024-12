Vacatures Bonaire Vacature Supervisor & Medewerker Housekeeping Melanie Zandwijk 05 december 2024

“Charmant, intiem en persoonlijk: dát is Boutique Bonaire Unique Resorts.” Dat is wat ons dagelijks inspireert om onze gasten de best mogelijke service en ervaring te willen bieden. Boutique Bonaire bestaat momenteel uit 6 boutique resorts en is nog vol in ontwikkeling. Wij willen erkend worden voor onze unieke, eigenzinnige en intieme sfeer en het maximaal aandacht geven aan onze gasten.

Wij zijn op zoek naar: Supervisor housekeeping & medewerker housekeeping

40 uur p/w

Ben jij iemand die geniet van een opgeruimde & schone omgeving en heb je oog voor detail? Vind je het leuk om mensen een fijn en comfortabel verblijf te bezorgen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de netheid & hygiëne van onze accommodaties en openbare ruimtes. Je zorgt ervoor dat alles er tiptop uitziet. Dankzij jouw inzet kunnen onze gasten genieten van een vlekkeloos verblijf!

Wij vragen:

Aantal jaren ervaring in de housekeeping.

Schoonmaken en controleren van accommodaties inclusief inventaris en het opmerken van gebreken.

Samenwerken met het team om ervoor te zorgen dat alles op tijd en correct wordt uitgevoerd.

Gastvrije, positieve en flexibele instelling.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zowel het Nederlands, Engels als Spaans beheerst.

In het bezit van een rijbewijs en een auto is een pré.

Dan bieden wij jou:

Een prettige werksfeer

Marktconforme salariëring

Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng

Zin in meer uitdaging en werken in een dynamisch servicegericht bedrijf? Richt dan je sollicitatie binnen twee weken, voorzien van CV, aan: [email protected]

