Lokale aanbieders verkopen producten op lokale markt Tera Cora

Lokale aanbieders verkopen producten op lokale markt

KRALENDIJK – Bewoners van Bonaire weten hun weg te vinden. Toch is het niet voor iedereen bekend. Lokale marktjes zijn lastig te vinden. Bij Hillside Resort is er soms een markt. Iedere zaterdag zijn er bij de ingang van de Warehouse een aantal standjes. Toch is het aanbod nog niet groot. Een plek waar geprobeerd wordt om lokale producten te verkopen is die bij de Tera Cora Ranch. Iedere laatste zondag van de maand staan lokale aanbieders hun producten te verkopen.

Shirley Zeeman is één van de organisatoren. Zij laat aan Bonaire.nu weten: ,,Wat je hier ziet, is de maandelijkse markt. We bieden voor een kleine prijs de mogelijkheid om hier lokale producten te verkopen. Moet je het zien als een rommelmarkt? Zo is het vroeger wel begonnen. Toch zie ik hier geen rommel meer. We zien nu aanbieders die hier hun planten, kleding, prullaria, etc. verkopen. Nieuw en gebruikt. Wat mij opvalt, is dat vooral lokale bewoners hun weg naar de Tera Cora hebben gevonden”.

Weinig markten op Bonaire

De markt is geopend van 09.00-13.00 uur. Ook op 1ste paasdag, 31 maart, is de markt geopend. Op deze dag wordt de zogenaamde Paasmarkt georganiseerd. Een hapje en drankje kan genuttigd worden. ,,Deze plek is voor mij uniek. En vooral markten op Bonaire vind ik heel leuk. Toen ik hier ooit kwam, werd mij verteld dat er in Rincon een grote markt zou zijn. Uiteindelijk kwam ik daar en waren er maar vier standjes. Dat was voor mij een desillusie. Ook werden er vroeger bij de waterkant tegenover Trocadero fruit en groente vanuit Venezuela verkocht. Dit was dan ‘de markt van Bonaire’. Dit is helaas niet meer het geval. Hierdoor zijn we gaan starten om lokale aanbieders hier hun producten te laten verkopen. Kansen zijn er zeker. Want hoe leuk zou het zijn als mensen met hun eigen limoentjes uit de boom ze hier komen verkopen. Je mag met alles komen wat je wilt”, aldus Zeeman.

In een eerder interview liet het bestuurscollege al weten bezig te zijn om te onderzoeken of lokale producten vanuit Venezuela, Colombia of de Dominicaanse Republiek hier weer rechtstreeks aan de consument verkocht kunnen worden. Toch lijkt het opzetten van een markt bij de waterkant op dit moment niet tot de realiteit te behoren. Vanwege de huidige regelgeving op Bonaire kunnen verkopers uit Venezuela hun producten niet rechtstreeks aan de consument te kunnen verkopen. Met de komst van een markt zoals die bij Tera Cora zouden er nieuwe kansen voor Bonaire kunnen ontstaan.