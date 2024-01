Bestuurscollege kijkt toe wat verhoging minimumloon voor invloed heeft op Bonaire

KRALENDIJK – Vanaf 1 januari ging het minimumloon van 1.236 dollar naar 1.570 dollar. Daar blijft het niet bij. Vanaf 1 juli gaat deze loon naar maar liefst 1750 dollar. Een verhoging van in totaal ongeveer 42%. Een drastische verhoging. Eentje waarbij volgens het Bestuurscollege (BC), nog niet duidelijk is wat de gevolgen gaan zijn.

Het lijkt op het eerste gezicht een mooie ontwikkeling. Medewerkers met een laag salaris kunnen wat meer verdienen. Het lijkt misschien mooier dan het is. Het minimumloon van werknemers gaat omhoog, prijsstijgingen van verschillende producten zullen een direct gevolg zijn. Bonaire.nu ontving afgelopen maand een boodschap waarin forse prijsverhogingen werden aangekondigd.

Verwachte prijsverhoging

Het is een ontwikkeling die volgens het huidige BC in de gaten gehouden gaat worden. Volgens gedeputeerde Nina den Heyer was de ontwikkeling die 1 januari is ingezet ingecalculeerd: ,,Het was te verwachten dat bij de verhoging van het minimumloon, er prijsstijgingen zouden komen”. Zij laat verder weten: ,,Ik hoop dat bedrijven dit redelijkerwijs gaan doen. Als je gewend bent aan een winstmarge van 50%, dan hoop ik dat bedrijven nu met iets minder winst genoegen gaan nemen. Laat het niet zo ver komen dat wij prijzen moeten gaan bepalen”.

Ook gedeputeerde Clark Abraham weet nog niet wat precies het gevolg gaat zijn van de prijsverhoging. Hij laat weten: ,,We gaan de situatie monitoren”. Volgens Abraham was verhoging onverwachts. Hij heeft echter ook de hoop dat bedrijven de prijzen niet te ver laten stijgen: ,,We hebben op Bonaire te maken met een grote inhaalslag. Het was de verwachting dat bedrijven hun prijzen zouden verhogen. Ik hoop dat het niet uit de hand loopt en dat wij als BC uiteindelijk prijzen op Bonaire moeten gaan bepalen. Het zou een laatste middel zijn, om de markt te beheersen”.

Importeur supermarkten

Met de stijging minimumloon en de prijsverhogingen, lijkt er een nieuw probleem te ontstaan. Prijzen in supermarkten zijn hoog. Ook toeristen die op het eiland komen, klagen soms steen en been. Een eventuele extra prijsverhoging daar, zou grote gevolgen kunnen hebben voor het toerisme op het eiland. Volgens Abraham iets om in de gaten te blijven houden: ,,Ook hier willen wij ons niet zo maar gaan mengen in de prijsstijgingen. Ik denk trouwens dat de supermarkt (het eindstation), niet de meeste aandacht gaat krijgen van ons. De importeur heeft veel invloed. Maar ook hier geldt, het zou een laatste middel zijn om prijzen daar te gaan controleren”.

Producten uit buurlanden

Om prijzen te kunnen drukken, zou gedacht kunnen worden om lokale producten uit de omgeving naar Bonaire te halen. In het verleden kwamen Venezolaanse Barkjes naar het eiland om groente en fruit aan particulieren te verkopen. In Curaçao gebeurt dit nu ook. Op Bonaire zijn deze barkjes na de coronatijd ook weer gearriveerd. Echter, de verkoop gaat op dit moment alleen via een tussenhandelaar.

Volgens Abraham is de komst van de Barkjes een van de kansen om prijzen in supermarkten te drukken: ,,Ja, ik zie dat als een kans. Op Bonaire mogen handelaren niet rechtstreeks met de consument handelen. Dit komt doordat de handelaar geen onderneming heeft ingeschreven op Bonaire. We kijken wel naar andere mogelijkheden. Zo zijn producten uit de Dominicaanse Republiek ook welkom hier. Via dit soort methodes proberen wij consumentenprijzen omlaag te krijgen”.