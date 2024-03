Sport & Vrije tijd Jonge schaaktalenten behalen certificaten Redactie 2024-03-22 - 1 minuten leestijd

Foto ABC Online Media

Diverse jonge leden van de Bonaire Jeugd Schaak Club (BJSC) afgelopen week hun Pion-certificaten in ontvangst mogen nemen, nadat zij succesvol hun examens hebben afgerond. Onder de geslaagden bevinden zich Derek Bailon, Daniel Fernandez, Xiano Willem, Lisa, Minelly Wu, Jeronimo Lont, Klayvin Erpinal, Amaris Djojopawiro, Keilani Bernabela en Matthew Wu, met Klayvin Erpinal die als beste uit de bus kwam.

Deze talentvolle jongeren hebben niet alleen lokaal, maar ook internationaal hun vaardigheden bewezen. Een deel van de groep heeft namelijk eveneens certificaten behaald in Aruba, waarbij Minelly Wu uitblonk als kampioen in de onder 12 categorie. Amaris Djojopawiro en Daniel Fernandez wisten beide een respectabele derde plaats te behalen in de onder 12 en onder 10 categorieën respectievelijk tijdens het schaaktoernooi op Aruba.

Trainer en coach Serapio Pop uitte zijn trots en felicitaties aan alle jonge schakers voor hun harde werk en toewijding, waarmee zij niet alleen zichzelf, maar ook de club op de kaart hebben gezet.