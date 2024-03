Economie MCB-directeur Chicu Carpriles gaat stokje doorgeven aan opvolger Redactie 2024-03-21 - 2 minuten leestijd

Chicu Capriles is de zoon van Lionel Capriles die jarenlang het gezicht was van de bank. Foto: MCB

WILLEMSTAD/KRALENDIJK- De huidig directeur van de Maduro & Curiëlsbank, Lionel (Chicu) Caprilles gaat binnen ongeveer een jaar tijd de leiding van de bank overdragen aan een nieuwe algemeen directeur.

“Het is een absolute eer om MCB te leiden en samen te werken met zulke uitstekende collega’s. Ik voel me vereerd dat ik in de positie ben om op zo’n betekenisvolle wijze bij te dragen aan onze samenleving. Na bijna 33 jaar dienst bij de Bank, voel ik dat het echter tijd is om MCB over te dragen aan nieuw leiderschap”, zo zegt Capriles.

De scheidend directeur geeft ook aan dat de bank er goed voor staat. “De Bank is sterk, veerkrachtig en staat er goed voor. Wij bedienen onze klanten in de gemeenschappen die we met trots ons thuis noemen, vol toewijding. Door dit besluit vroegtijdig bekend te maken, heeft de RvC voldoende tijd om een opvolger te zoeken. Voor nu blijft het dus ‘business as usual’.

BES-eilanden

Behalve op Curaçao is de MCB ook actief op Aruba als Caribbean Mercantile Bank (CMB), op St. Maarten als de Windward Island Bank (WIB) en op Bonaire als de Maduro en Curielsbank Bonaire (MCBB).

Behalve op Bonaire heeft de laatstgenoemde bank die relatief zelfstandig opereert, ook een filiaal op St. Eustatius. Daarnaast heeft de MCB ook nog relatief veel cliënten op Saba, hoewel het daar inmiddels geen echt filiaal meer heeft.