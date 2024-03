Sport & Vrije tijd Jiu Jitsus op Bonaire: ,,Het einddoel is het breken van iemands arm of been” Hans Hofstra 2024-03-20 - 3 minuten leestijd

Jiu Jitsu op Bonaire. Foto: Christiaan Elderson

Bekende en onbekende sporten worden op Bonaire beoefend. Een relatief onbekende sport is Jiu Jitsu. 25 mensen zijn lid van de Brazilian Jiu Jitsu vereniging Bonaire (BJJ). De sport wordt gezien als een goede manier om jezelf te leren verdedigen. Een groot verschil volgens Marly Buwalda is: ,,Het einddoel is bij ons het geven van een wurggreep. Of het breken van iemands arm of been”.

Zo op het eerste gezicht, lijkt dit niet een gezellige boodschap: ‘Het breken van iemands arm of been’. Toch lijkt dit volgens een van de vrijwilligers van de BJJ erger dan het is. Lachend vertelt Marly Buwalda: ,,Dit doen we natuurlijk nooit op de trainingen. Maar het is wel een eigenschap die bij de sport hoort”.

Bij Jiu Jitsu gaat het om de wurggreep of het breken van iemands arm of been. Foto: Christiaan Elderson

Toch heeft de sport wel iets bijzonders. Waarbij Judo het gevecht vaak stopt op de grond, gaan de Jiu Jitsus door. De focus is zoals eerder al gezegd dus het breken van een ledemaat, of het geven van een wurggreep. Buwalda ligt toe: ,,Het einddoel is een zogenaamde submission. Met andere woorden. Bij Judo wordt het gevecht gestopt op de grond. Wij gaan door. Iemand moet echt opgeven. Doet hij of zij dit niet, dan kan het eerder genoemde vooral voorkomen”.

Gemiddeld komen er elke maand wel twaalf nieuwe mensen die komen proeven aan de sport. Volgens Christiaan Elderson die de sport vijf jaar geleden naar het eiland heeft gebracht, heeft dat geresulteerd dat er nu zo’n kleine 25 mensen lid zijn geworden: ,,De leeftijd bij ons varieert. Het jongste lid is zestien jaar. Jongere kinderen zijn ook welkom. We hebben mensen die afkomstig zijn uit Bonaire, Nederland, Brazilië en zelfs Servië. De sport is hier nog vrij nieuw”. De sport lijkt op de Braziliaanse vorm van Jiu Jitsu. Foto: ABC Onlinemedia

De sport wordt ook wel gezien als een belangrijke zelfverdedigingssport. Leden van de BJJ zijn niet alleen maar lid voor het ‘grote’ gevecht, maar zien vooral ook mogelijkheden om bepaalde grepen te leren om zichzelf te verdedigen. Elderson zegt er het volgende over: ,,We bieden trainingen aan die puur gericht zijn op zelfverdediging. Het mooie is, judoka’s zijn hierdoor ook geïnteresseerd om bij ons te sporten. Bij deze specifieke lessen leren we mensen aan, hoe je los moet komen als je wordt vast gepakt. Ook leren we ze aan wat je moet doen als iemand bijvoorbeeld op je gaat zitten. Jiu Jitsu is een technische sport, maar het gaat uiteindelijk niet alleen om het breken van iemands arm of been”.