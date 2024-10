Interview Plaza Beach & Dive Resort Bonaire Van der Valk presenteert vernieuwde toekomstplannen Hans Hofstra 19-10-2024 - 7 minuten leestijd

Het Van der Valk Plaza Beach & Dive Resort Bonaire heeft een flinke renovatie ondergaan.

KRALENDIJK – Plaza Beach & Dive Resort Bonaire van het Van der Valk-consortium, heeft vernieuwingen ondergaan. Daarmee wil het bedrijf op korte termijn de nieuwe deuren gaan openen. Plaza wil elke soort toerist bereiken. Maar met de huidige vernieuwingen kan het zich nog meer richten op het bieden van een unieke en luxueuze ervaring. Eloise van der Valk, die operationeel manager van het resort is en Eva Boxem, assistent sales en marketing manager, geven een inkijkje in de toekomstplannen.

De grote letters BONAIRE staan pontificaal gepositioneerd voor de ingang van het vernieuwde Plaza Beach & Dive Resort Bonaire. Het nieuwe gebouw, met de ruime ingang, geeft een luxueuze uitstraling. Aan de zijkant bij de receptie is een grote waterval gesitueerd. Ook is er een nieuwe gym, winkel en wellness gemaakt. Daarnaast gaat het resort in de toekomst een nieuw casino bouwen. Met de vernieuwde faciliteiten wil het nieuwe Van der Valk Bonaire zich op elke doelgroep kunnen richten. Het resort richt zich niet alleen op all-inclusive gasten, maar op elk type vakantieganger.

De letters BONAIRE staan aan de voorkant van het vernieuwde Plaza Beach & Dive Resort Bonaire.

De familie van der Valk heeft de ambitie om het resort op Bonaire naar een hoger niveau te tillen. Daarbij laten ze weten respect te tonen voor de natuurlijke schoonheid en de unieke charme die het eiland heeft. “We hebben ervoor gekozen om het resort te vernieuwen, omdat Bonaire voor ons een magische plek is die een prachtig resort verdient. Iedereen moet zich bij ons welkom voelen en helemaal tot rust komen”, laat Van der Valk weten.

De ontvangst van het vernieuwde Plaza Beach Resort is indrukwekkend

Winkel en restaurant

“Onze nieuwe winkel genaamd Trento wordt bijvoorbeeld een van onze nieuwe hoogtepunten,” vertelt Boxem enthousiast nadat we binnen zijn gekomen bij de nieuwe ingang. “Het is niet zomaar een winkel, maar een luxueuze locatie waar je alles kunt vinden wat je maar wenst. De familie Van der Valk heeft een persoonlijke selectie gemaakt van interieurartikelen, kleding en accessoires. Sommige producten kan je ook terugzien in het resort. De focus ligt op kwaliteit en lokale flair. We zullen binnenkort ook de deuren van deze winkel gaan openen.”

Het restaurant Momento biedt live cooking voor de gasten aan

“Daarnaast hebben we het restaurant Momento in december geopend,” voegt Van der Valk toe. “Net zoals ons resort is het restaurant voor iedereen. Momento biedt live cooking aan. Het restaurant heeft een panorama view met een prachtig uitzicht op de sunsets van Bonaire. Naast onze eigen gasten, nodigen we ook de lokale bevolking uit om hier een hapje te komen eten.”

Nieuwe gym en wellness

De vernieuwingen omvatten ook een nieuwe gym en wellnessfaciliteiten. “Onze gym is voorlopig speciaal gericht op hotelgasten,” aldus Boxem. Maar niet alleen de gym is één van de vernieuwingen. “Volgend jaar zal het resort worden uitgebreid met een luxe spa voor hotelgasten en voor de lokale gemeenschap”, voegt Van der Valk er aan toe. “En de spa biedt uitgebreide behandelingen zoals massages en facials.”

De nieuwe gym in het resort op Bonaire heeft de nieuwste en modernste apparaten.

Casino

Ook is het bedrijf zich aan het voorbereiden om een nieuw casino bouwen. “Maar dit duurt nog even”, legt Van der Valk uit. “Aan de voorkant van het terrein zie je nog een groot gebouw staan. Over een aantal jaar komt hier het nieuwe casino. Dit zal er heel anders uit gaan zien dan ons oude casino. We zien dat er op Bonaire behoefte is aan een plek waar mensen ‘s avonds samen kunnen komen voor ontspanning en vermaak. Ons doel is om een casino te creëren dat een totaalbeleving biedt, met entertainment en een gezellige sfeer.”

Uitbreiding kamers

Een ander hoogtepunt is de uitbreiding van de accommodatiecapaciteit. “We zijn bezig met de afronding van onze penthouses,” zegt Boxem. “Na deze renoveringen hebben we 283 kamers, waarmee we alle doelgroepen kunnen en willen bereiken.”

Na de renovaties heeft Plaza 283 kamers voor de gasten

Naast de vernieuwde winkel, wellness, gym, kamers en het restaurant is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid. “We hebben zonnepanelen op het dak,” legt Boxem uit. “Het gehele plan omvat plannen voor eigen energieopwekking en waterzuivering. Van der Valk voegt eraan toe: “We streven ernaar om 80% zelfvoorzienend te worden.”

Ook voor lokale bewoners

Het resort richt zich niet alleen op toeristen, maar heeft ook speciale deals voor de lokale gemeenschap. “Met all-Inclusive dagpassen kunnen lokale gasten genieten van onze faciliteiten. Zo kunnen ze gebruik maken van het zwembad, restaurants en het entertainment die we bieden. Regelmatig zullen we ook Dj-optredens of andere gezellige evenementen bij het zwembad organiseren,” vertelt Van der Valk.

De trap bij de ingang is ruimtelijk en modern ontworpen

Met de ambitieuze plannen wil Plaza Beach & Dive Resort Bonaire zich onderscheiden als een unieke bestemming op het eiland. “We willen ons positioneren niet alleen als een high-end resort dat zich onderscheidt door luxe en duurzaamheid,” concludeert Van der Valk. “Dit resort is gebouwd voor Bonaire en voor de mensen die het eiland zo bijzonder maken. Onze droom is dat iedereen zich hier thuis voelt, of je nu een hotelgast bent of een lokale inwoner.”

Het is nog niet bekend hoeveel extra werknemers Plaza Beach & Dive Resort Bonaire na de uitbreidingen gaat krijgen. Het receptiegedeelte van Plaza is nog niet officieel geopend. De verwachting is echter dat de nieuwe deuren van Plaza zeer binnenkort zullen openen.

0