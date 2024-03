Sport & Vrije tijd Sportverenigingen blij met eerste SportExpo van Bonaire Hans Hofstra 2024-03-12 - 5 minuten leestijd

De SportExpo 2024 werd door veel mensen bezocht. Foto Monalisa

KRALENDIJK – Maar liefst 28 sporten konden afgelopen weekend hun gezicht laten zien aan Bonaire. Vooral kinderen waren in groten getale aanwezig op de eerste SportExpo van Bonaire. De SportExpo 2024 werd op drie locaties georganiseerd. Volgens verschillende sportverenigingen was de SportExpo dit jaar een groot succes.

Kennis maken met vele verschillende sporten. Dat was het plan van de organisatie die op drie locaties kinderen en volwassenen lieten kennis maken met sporten. Ook relatief onbekende of kleine sporten stelden zich aan het publiek voor. Hockey, Pickleball, Rugby, Jiu Jitsu, Tafeltennis, Dammen, Schaken en bijvoorbeeld Poolen. Allen waren aanwezig op de eerste SportExpo van Bonaire.

Indebon was de organisator van de eerste SportExpo op Bonaire. Organisator Mitchell de Palm kijkt terug op het succesvolle weekend: ,,Er waren 28 sporten die zich hebben voorgesteld aan het publiek. Het was succesvol. Iedereen was welkom, waarbij wel meer de focus lag op kinderen laten kennis maken met verschillende sporten. We hebben het breed gecommuniceerd, hierdoor waren er veel mensen. Mensen vroegen ons gedurende het evenement al af, wanneer is de volgende SportExpo. Ik ben blij met het resultaat van de eerste SportExpo”. Tafeltennis was een van de sporten waar de deelnemers kennis mee konden maken. Foto: Monalisa

Drukte op drie locaties

En kijkende over de velden, hallen en bij de waterkant, dan mag er inderdaad gesproken worden over een succes. Bij alle drie de locaties was het druk. De verenigingen waren actief aanwezig. Dit werd gewaardeerd. Kinderen probeerden verschillende sporten.

Jildou Brakke was op zaterdag het aanspreekpunt voor zwemvereniging de Barracudas. Volgens haar reageerde iedereen enthousiast: ,,Mensen vinden het echt leuk. Ze komen geïnteresseerd bij onze stand staan om vragen te stellen. Toch denk ik dat hier vandaag meer mensen kwamen voor het windsurfen en zeilen”.

En inderdaad een stand verder zien we veel drukte. Het zijn de zeilers van de Bonaire Sailing School. Bestuurslid Ralf Theijse is op dat moment net druk bezig om een aantal ouders met kinderen uit te leggen hoe zij in aanraking kunnen komen met de sport. Aan Bonaire.nu laat Theijse weten: ,,Het gaat heel goed hier. We mochten van het zwembad gebruik maken. In dat bad laten we de kinderen varen in een optimist. We hebben veel animo. Zelfs zo veel dat we bijna te weinig bootjes hebben. We hebben nu 80 leden. Maar ik ben van mening dat de vereniging nog wel wat jeugdleden kan gebruiken. Bij de sporthal George Nicolaas stonden drie pooltafels voor de belangstellenden. Foto: ABC Online Media

Veel kinderen in Stadion Playa

Ook Atletiekvereniging S.V. Athene liet zich zien in het stadion bij Playa. Voorzitter en trainer Arviena Vis laat er het volgende over weten: ,,We hebben 60 leden die actief zijn. Bij ons zijn er met name kinderen die hier aanwezig zijn. In de toekomst proberen we stap voor stap ouderen er ook bij te krijgen. We bieden alle onderdelen aan die bij de sport atletiek horen. Hordelopen, hoogspringen, verspringen, maar ook discuswerpen hebben we hier. Wat ik merkte van de SportExpo? Veel mensen waren verbaasd. Zij wisten niet dat er zoveel sporten op dit eiland zijn”.

Bij het beachvolleybal was het een drukte van belang. Twee teams van vijf jongeren, spelen een wedstrijd in het zand. Organisator Henderson Justo ziet de sport groeien op Bonaire: ,,Bij ons spelen er ongeveer 100 mensen beachvolleybal op het eiland. Hier in het stadion is ons vaste veld. We leggen de focus nu op kinderen. We willen graag meer jeugdleden bij onze vereniging krijgen”.

Voor de rugbyers was de SportExpo een uitkomst. De vereniging heeft nog weinig leden. Aan de organisatoren zal dat niet liggen. Het enthousiasme voor de sport spat er bij de vrijwilligers vanaf. Varley ”Grandi” Felipa zegt er het volgende over: ,,Rugby is op Bonaire niet zo’n bekende sport. We zijn blij met de SportExpo. Hierdoor krijgen we meer aandacht. In de ochtend waren er veel kinderen. Dit was leuk. De kinderen hier zijn enthousiast en tonen interesse. Op dit moment zijn we met vijftien leden. We hopen na de SportExpo te gaan groeien”.

De volgende SportExpo is nog niet gepland. Wel liet Indebon weten dat door het huidige succes, het evenement komend jaar ook weer gaat organiseren.