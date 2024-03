Sorobon heropent voor publiek met voorzichtigheidsmaatregelen

SOROBON – Sinds vandaag, vrijdag 1 maart om 9 uur ’s ochtends, is het gebied bij Sorobon opnieuw toegankelijk voor het publiek Dit besluit is genomen door gezaghebber Oleana na een zorgvuldige overweging en in nauw overleg met lokale ondernemers en experts.

Bezoekers worden echter dringend geadviseerd om het water te vermijden vanwege de aanwezigheid van olie. Hoewel er hard gewerkt is aan de schoonmaak, kunnen er nog steeds resten olie in het water en op het strand aanwezig zijn. Ondernemers in de omgeving stellen water en zeep beschikbaar voor het geval bezoekers toch met olie in aanraking komen.

Een deel van het strand, nabij de uitkijktoren, blijft afgezet en schoonmaakwerkzaamheden zijn daar nog gaande. Dit gedeelte is niet toegankelijk voor bezoekers.