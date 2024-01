Billy Valentijn zoekt hulp voor vliegticket van 30.000 euro naar Bonaire

Het zal allicht het duurste vliegticket ooit richting Bonaire gaan worden. De van Bonaire afkomstige Billy Valentijn moest vanwege zijn handicap behandeld worden in Nederland. Één droom heeft Valentijn. Nog één keer wil hij zwemmen in de blauwe wateren van zijn geboorte eiland Bonaire. De geschatte kosten: 30.000 euro.

Billy Valentijn kampt met een spasme en is woonachtig in Nederland. De ondertussen 35-jarige jongen groeide op in Bonaire, maar moest vanwege zijn ziekte verhuizen naar Nederland. Hier kon hij beter behandeld en begeleid worden. De zorg op Bonaire was niet toereikend genoeg om Valentijn op het eiland te helpen.

Valentijn droomt al jaren van maar één ding. Hij wil voor een vakantie naar Bonaire komen. Het klinkt als een droom die gemakkelijk verwezenlijkt lijkt te kunnen worden. Niets is minder waar. Om naar Bonaire te komen, moet Valentijn maar liefst rond de 30.000 euro ophoesten. Iets wat de jongen onmogelijk zelf kan bewerkstelligen.

,,De kosten zitten hem in het feit dat Billy liggend vervoerd moet worden. Hij moet in een speciaal bed worden gelegd. Hiervoor moeten er 9 stoelen uit het vliegtuig worden verwijderd. Omdat dit door de vluchtmaatschappij alleen in Nederland en niet in Bonaire kan worden gedaan, moeten ook automatisch de terugvlucht betaald worden. Reken maar uit 9 stoelen x 2 (heen en terugreis) x 2 (retourvlucht naar Nederland) x à 800 euro. De kosten liggen, met verzorging op het eiland, rond de 30.000 euro”, aldus Ingrid Havermans die als vrijwilliger actief is om Valentijn naar Bonaire te krijgen.

De trap omhoog

Ook oud fysiotherapeut Esser Imre József, die Valentijn ooit in Bonaire in het vliegtuig moest dragen, ziet de grote uitdaging: ,,Billy woonde 21 jaar geleden op Bonaire. In die tijd was ik begeleider van hem. Toen het niet meer ging met zijn gezondheid, moest ik hem dragen om in het vliegtuig te brengen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik de trap omhoog liep met Billy. Ik hoop echt dat hij ooit de kans krijgt nog één keer zijn geliefde Bonaire te zien”.

Een andere grote hulp om Valentijn naar Bonaire te halen is de hulp van David Molina. Molina kent Valentijn vanuit Nederland. Vanuit daar doet hij er veel aan om de droom van Valentijn te bewerkstelligen. Ingrid Havermans wil Billy helpen als verzorgster als hij naar Bonaire kan komen

Vliegtuigmaatschappijen helpen niet

Voor Havermans is het een grote passie om Valentijn te helpen. Zij haalt er veel energie uit om het ingewikkelde proces met de luchtvaartmaatschappijen te bewerkstelligen: ,,TUI doet dit soort vervoer niet. We zijn daarom verbonden aan KLM. Ondanks verzoeken van ons, richting KLM, om ons te helpen, rekenen zij nog steeds deze hoge prijzen”.

Niet stil zitten

Ondanks de misschien wel bijna onmogelijke opdracht, geeft Havermans niet op. Niet alleen is de vrijwilligster van plan om Valentijn als verzorgster te begeleiden in de reis van Nederland naar Bonaire. Ook zet zij zich in om het geld te verzamelen. Van de in totaal 30.000 euro, is er door fundraising maar liefst al 17.000 dollar opgehaald. Voor het laatste gedeelte zoekt zij nog hulp: ,,We hebben de TV-programma’s ‘all your need is love’ en ‘Max maakt mogelijk’ aangeschreven. Wie weet kunnen zij helpen. Anderzijds proberen wij met een laatste fundraising het laatste gedeelte binnen te halen. Hoe mooi zou het zijn om deze jongen nog een keer te helpen met zijn grootste droom, zwemmen in de blauwe wateren van Bonaire”.